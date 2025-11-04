Panorama

U SREDU SE OČEKUJE NAJVEĆI SUPERMESEC U GODINI: Biće osam odsto veći od proseka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2025. u 00:22

ZA dva dana pojaviće se najveći supermesec u godini, a njegova blizina Zemlji učiniće da izgleda veće i svetlije nego tokom drugih punih meseca.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Supermesec se javlja zato što Mesec ne kruži u savršenoj orbiti oko Zemlje, već u elipsi, zbog čega je nekada tokom godine bliži a nekada dalji, prenosi Gardijan.

Kada se pun mesec poklopi sa tim da se Mesec nalazi na udaljenosti od deset odsto od svoje najbliže tačke Zemlji, naziva se supermesecom, koji će 5. novembra u Beogradu dostići svoj pun obim u 14.19 sati, objavljeno je na sajtu "Timeanddate".

Mesec će u tom trenutku, kao i u narednoj noći, izgledati osam odsto veći i oko 16 odsto svetliji od proseka.

U svojoj najbližoj tački Mesec je udaljen oko 350.000 kilometara od Zemlje, dok je u svojoj najudaljenijoj tački udaljen oko 400.000 kilometara.

(Tanjug)

