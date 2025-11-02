IZBACITE OVO IZ KUĆE: Mnogi Srbi ga drže kao ukras, a nisu svesni da privlači lošu sreću
VERUJE se da neke stvari koje mnogi drže u kući, privlače lošu energiju i tako sprečavaju napredak ukućana.
Feng šui je drevna kineska veština uređenja prostora u skladu sa prirodom. Prema ovom učenju postoje stvari koje nikako ne treba čuvati u kući ako želite da napredujete na poslu i da imate sreće u ljubavi.
Šta privlači lošu energiju:
Jedna od stvari koje po feng šuiju ne treba držati u kući je suvo cveće. Mnogi ga koriste kao dekoraciju, jer ne moraju da ga neguju. Ako ga imate i vi, odmah ga izbacite. Biljke simbolizuju rast i napredak ukućana, a suvo cveće potpuno suprotno - ono predstavlja ustajalu energiju koja vas u svemu usporava. Ako ga imate, možda nemate sreće u ljubavi, stalno ste umorni, ne ide vam na poslu. Bacite suvo cveće i kupite biljku u saksiji, jer živa biljka simbolizuje rast.
Pokvareni uređaji
Prema feng šui stručnjacima elektronski uređaji (televizor, pegla, fen, frižider) simbolišu snagu i moć. Kada su pokvareni, to će se odraziti na vaš život u vidu zdravstvenih problema, neuspešne ljubavne veze ili neprijatne situacije na poslu. Ili popravite pokvarenu tehniku ili je bacite.
Proizvodi kojima je prošao rok
Hrana se posmatra kao sposobnost osobe da daje i prima ljubav. Zato, ako vam je frižider pun hrane koja se pokvarila, možda ćete imati probleme u ljubavnom životu. Jednom nedeljno pregledajte frižider i ormariće u kuhinji i pobacajte sve što je pokvareno. Lekovi i kozmetika sa isteklim rokom trajanja simbolišu lošu energiju koja otežava fizičko i psihičko opuštanje.
(Informer)
