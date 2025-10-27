KAKO HOROSKOPSKI ZNACI REAGUJU NA PREVARU? Horoskop "Novosti": Bik i Škorpija teško opraštaju, Strelac može da bude osvetoljubiv

UMETE li da oprostite ili zauvek brišete iz svog života nekoga ko vas je prevario, izdao ili uradio nešto drugo što vas je povredilo?

Foto Shutterstock

Ili ste od onih koji kažu: "Mogu da oprostim, ali ne zaboravljam"?

Nekim zodijačkim znacima potrebno je više vremena da ponovo prihvate nekoga ko ih je razočarao, dok neki smatraju da je ljudski praštati i da svi zaslužuju drugu šansu. Tako Bik i Škorpija teško praštaju, Devica nije zlopamtilo, a Strelac može da bude i osvetoljubiv...

Ovan

Impulsivni ste, sujetni i strastveni pa vas je lako uvrediti ali lako i praštate ako vas neko nehotice povredi. Možda nećete razgovarati s tom osobom nekoliko dana, ali niste zlopamtilo. Oprostićete joj kada procenite da se stvarno kaje. Ali, ako vam uvrede člana porodice, to ne praštate.

Bik

Posesivni ste, ljubomorni, verni i zaštitnički nastrojeni prema onima koje volite. I osvetoljubivi. Teško praštate jer ne zaboravljate ako neko povredi vaš ponos, porodicu ili prijatelje. Tu osobu možete zauvek da izbrišete iz svog života. Oprostićete joj samo ako pokaže iskreno kajanje.

Blizanci

Jezik vam je često brži od pameti pa to umete da prepoznate i kod drugih, ako vas nehotice uvrede. Nećete im zameriti i oprostićete im naročito kada vam je stalo do njih. Ako vas neko tendenciozno vređa, suočiće se s vašom drugom stranom, pa neće moći da dođe sebi, kada čuje šta mislite o njemu.

Rak

Sve pamtite, osvetoljubivi ste i ne praštate kada vam nanesu bol. A i kada rešite da oprostite morate mnogo da se potrudite. Teško praštate neverstvo ili iznošenje vaših tajni pred drugima, osim ako je nekome zaista stalo da vam objasni zbog čega se kaje. I ako vam donese poklon kao znak pomirenja.

Lav

Nećete oprostiti onome ko vam na vašu ljubav, odanost i vernost, uzvrati prevarom, lažima, izdajom ili neverstvom. Ne zaboravljate ni ako vas ignorišu, omalovažavaju ili ne cene vaše profesionalne kvalitete. Ako neko želi da vaš oproštaj, izvinjenje vam nije dovoljno, samo dela.

Devica

Mada vam nedostaje samopuzdanje, vrlo ste ponosni i pamtite svaku uvredu, prevaru ili izdaju. Onaj ko je vas povredio na bilo koji način, moraće i te kako da se potrudi ne biste li prihvatili njegovo izvinjenje. I to jasno i glasno. Tek tada ćete prestati s razmišljanjem o osveti.

Vaga

Mislite da je Lav kralj drame? E pa, varate se, to ste vi. Ne praštate nepravdu koja vam je naneta bez razloga. Idete iz krajnosti u krajnost i zbog ljubavi ste u stanju da sve oprostite ili da nikada ne oprostite. A zatim čekate trenutak za osvetu ili poklon uz iskreno izvinjenje.

Škorpija

Posesivni ste, ljubomorni i osvetoljubivi. Cenite lojalnost i iskrenost, ne podnosite prevaru i zato teško praštate. Potrebno vam je mnogo vremena i mogu proći godine pre nego što ponovo progovorite s nekim ko vas je prevario. Ali, kada nekoga volite praštate mu i mane.

Strelac

Ne podnosite laž, pravdoljubivi ste, ali ste spremni da oprostite, ako vam objasne zašto nisu bili iskreni prema vama i ako uvidite da vas nisu namerno povredili. Osvetu nikada ne smišljate unapred, ona se desi kada dođe trenutak za nju, naročito ako vam ugroze društveni ugled.

Jarac

Ponosni ste, sujetni i osvetoljubivi. Teško praštate izdaju ili neverstvo. Dugo, duboko u sebi potiskujete osećanja besa i nepravde koje ste preživeli a tada ste možda bili nemoćni da se usprotivite. Ali pamtili ste godinama, nekad i decenijama i dočekali svojih pet minuta.

Vodolija

Umete da oprostite, ako vam se neko iskreno izvini mada dugo pamtite one koji vam nisu bili odani i lojalni, a vi ste im verovali. U ljubavnoj vezi ne volite da polažete račune, pa ste spremni da mnogo toga oprostite partneru kako biste se iskupili za svoje često egoistično ponašanje.

Ribe

Ponosni ste, sujetni i dugo pamtite uvrede, izdaju, prevaru. Nećete tek tako ni oprostiti, ni zaboraviti, čak i ako se to desi, udaljićete se od onoga ko vas je razočarao. Ako vam intuicija kaže da nekome ne treba oprostiti, potrudićete se da ta osoba nestane iz vašeg života.