"SPASILA MI JE ŽIVOT!" Ispovesti ljudi kojima se ukazala Petka

ČUDA vezana za Svetu Petku dešavaju se vekovima, a postoji veliki broj ispovesti "o ženi u crnom plaštu".

Foto: SPC, Novosti

Svedočanstva vernika o susretu sa Svetom Petkom prenose se već vekovima. Od ratnih dana, preko sela u Šumadiji, do savremenih bolničkih soba – motiv je isti: nevidljiva zaštita i čudesna pomoć u najtežem času.

Oficir koji je postao nevidljiv

Jedan oficir JNA, iako član Partije, redovno je posećivao kapelicu Svete Petke na Kalemegdanu. Kada su ga upitali zašto rizikuje da ispoljava veru, odgovorio je:

-Ova crkvica mi je spasila život.-

Ispričao je da je tokom Drugog svetskog rata, bežeći od nemačke patrole i pasa tragača, utrčao u crkvicu bez vrata. Psi su lajali, ali nisu prešli prag. Kada je vojnik ušao sa baterijom, on ga nije video. U tom trenutku pred njim se pojavila žena u crnini i zaklonila ga plaštom. Tek kasnije je oficir shvatio da je to Sveta Petka.

Žena koja je zamenila dete

U Vitanovcu kod Kraljeva, jedna domaćica je, čekajući autobus, stradala u udesu. U bolnici joj se ukazala žena u crnom:

-Trebalo je dete da pogine, ali ti si pošla na njegovo mesto. Nemoj tužiti vozača. Idi u crkvu Svete Petke i upali sveću.- Nakon što joj se ukazala Sveta Petka, žena je oživela i ozdravila.

Studentkinja koja je pobedila bolest

Jedna mlada studentkinja Muzičke akademije bolovala je od leukemije. Kada su lekari rekli da više nema nade, roditelji su pohitali moštima Svete Petke u Jaši. Dva meseca zajedno su se molili. Devojka se potpuno iscelila, vrativši se studijama na opšte čudo lekara.

Vera koja ostaje

Vekovi prolaze, ali vera u zaštitu Svete Petke ostaje. Njena čuda svedoče da je u trenucima najveće nemoći moguće osetiti dodir koji prevazilazi ljudske granice.

Svaka generacija ima svoje svedočanstvo o čudu Svete Petke. Nekada je to bio vojnik u smrtnoj opasnosti, koji je postao nevidljiv za neprijatelja; nekada žena koja je, stradajući, zaštitila sopstveno dete; a ponekad – mlada studentkinja koja je ponovo ustala iz postelje teške bolesti. U svakoj priči javlja se jedan isti lik – žena u crnini, sa plaštom koji zaklanja, štiti i obasjava.

Ove priče nisu samo anegdote. One su živi podsetnik da vera nije apstrakcija, već sila koja preobražava stvarnost.

Sveta Petka i danas podseća da nijedan trenutak nije bez nade, i da je čudo uvek moguće za onoga ko veruje.



