ISLAND NA BADNJE VEČE ZABELEŽIO TEMPERATURNI REKORD: Evo koliko je izmereno
REKORDNA temperatura na Badnje veče na Islandu iznosila je gotovo 20 stepeni, odnosno 19,8, dok su prosečne temperature u decembru na Islandu između -1 i 4 stepena, saopštila je danas Meteorološka služba Islanda.
U malom istočnom gradu Sejdisfjorduru zabeleženo je 19,8 stepeni 24. decembra, dok su i u drugim mestima širom zemlje zabeležne temperature skoro 20 stepeni, piše Gardijan.
Prethodni rekord od 19,7°C bio je 2. decembra 2019. godine na jugoistoku zemlje.
Meteorolog Birgir Orn Hoskuldson objasnio je da su za ovaj temperaturni rekord odgovorni topla vazdušna masa tropskog porekla i snažan anticiklon koji je usmeravao topao i vlažan vazduh ka jugu, sprečavajući prodor hladnijeg vazuha.
Island, prema navodima Gardijana, beleži sve topliju klimu usled globalnog zagrevanja izazvanog sagorevanjem fosilnih goriva i emisijom gasova staklene bašte.
Zbog globalnog zagrevanja, na Islandu su ove godine prvi put primećeni i komarci, dok se lednici ubrzano tope, a u vodama se pojavljuju ribe iz toplijih krajeva, poput skuše.
Studije pokazuju da se Arktik zagreva četiri puta brže od ostatka sveta, a Island je ove godine beležio rekordne vrućine.
(Tanjug)
