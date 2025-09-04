"PLAVE ZONE": Mesta koja kriju tajnu dugovečnosti i dobrog zdravlja

POSTOJE destinacije na zemlji gde stanovnici žive sto godina bez ozbiljnih bolesti i to uz osmeh i aktivan život. Ova mesta su poznata kao "plave zone" i u njima dugovečnost nije izuzetak, već pravilo.

Foto: Dalibor Mitić

Šta je zajedničko ljudima koji žive duže od 100 godina, a pritom su zdravi, aktivni i zadovoljni? Odgovor na to pitanje pokušao je da pronađe istraživač Nešnal džiografika, Dan Bjutner, koji je proučavao "plave zone" - retka mesta na svetu u kojima ljudi ne samo da žive duže, već stare bez uobičajenih zdravstvenih problema kao što su srčane bolesti, gojaznost, rak ili dijabetes.

Te zone su geografski jasno definisana, demografski potvrđena područja u kojima ljudi žive do 100 godina u izuzetno velikom broju. Iako su ove zone udaljene jedna od druge hiljadama kilometara, međusobno dele devet osnovnih životnih navika za koje istraživači veruju da doprinose dugom i srećnom životu, a među njima su:

*nizak nivo stresa

*redovno kretanje tokom dana

*snažan osećaj svrhe

*pretežno biljna ishrana

*Gde se nalazi 5 plavih zona

*Pet zvaničnih plavih zona su:

Ikarija, Grčka

Okinava, Japan

Deo Sardinije, Italija

Loma Linda, Kalifornija, SAD

Nikoja, Kostarika

Ove zajednice postale su predmet velikog interesovanja širom sveta jer pokazuju kako način života, više nego genetika, utiče na dugovečnost i zdravlje.

ISHRANA U "PLAVOJ ZONI" IGRA BITNU ULOGU

Genetika svakako igra ulogu u tome koliko dugo ćemo živeti, ali ishrana može biti "karta ka boljem zdravlju".

Ishrana u "plavim zonama" zasniva se na prehrambenim navikama stanovnika ovih regija. Oko 95 odsto ishrane je biljnog porekla, a svega 5 odsto čini hrana životinjskog porekla. To znači da osnovu čine sezonsko voće i povrće, velike količine mahunarki i slatkog krompira, orašasti plodovi i integralne žitarice.

Takođe je smanjen unos mesa, mlečnih proizvoda i ribe. Kada ribu i konzumiraju, stanovnici plavih zona najčešće biraju sardine i inćune. Takođe, poštuje se i takozvano "pravilo 80 odsto", koje podstiče ljude da prestanu da jedu kad osete da su gotovo siti.

Brojne studije pokazuju da ishrana po modelu "plavih zona" može dovesti do boljeg zdravlja i produženja životnog veka. Međutim, pravilna ishrana je samo jedan deo slike. Ključ za dug i zdrav život možda počinje sa dobrom ishranom, ali se nadograđuje kroz jake međuljudske odnose i zajedništvo.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori