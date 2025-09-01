OVO JE JEDINA ZEMLJA BEZ KOMARACA: Da li će zauvek ostati pošteđena tih krvopija

JEDNA zemlja ima jedinstvenu klimu koja je čini zonom bez komaraca - ali globalno zagrevanje bi moglo to da promeni.

Komarci ujedaju ljude u skoro svakoj zemlji na svetu, ali ipak, postoji jedna zemlja bez ovih napasti, a to je Island. Dok susedi, uključujući Norvešku, Škotsku i Grenland, imaju više vrsta komaraca, Island i dalje ostaje bez ovog problema.

KAKO JE MOGUĆE DA NA ISLANDU NEMA KOMARACA

Naučnici imaju nekoliko teorija. Jedna od njih je da komarci jednostavno još nisu stigli do Islanda, jer je ovo ostrvo okeanom odvojeno od susednih zemalja stotinama kilometara, što predstavlja prirodnu barijeru i otežava komarcima da stignu.

Ipak, komarci mogu da se prevoze avionima i prežive dugo vremena na točkovima aviona, čak i pri veoma niskim temperaturama. Stručnjaci ističu da nedostatak pogodnih mesta za razmnožavanje nije razlog zbog kojeg u Islandu nema komaraca, jer zemlja ima dosta bara i močvara pogodnih za polaganje jaja. Najverovatnije je da surova klima utiče na to da komarci ne mogu da se razmnožavaju i prežive na ovom području.

Životni ciklus komarca ima četiri faze: jaje, larva, lutka (slično kao kod gusenice) i odrasli insekt. Odrasli komarci polažu jaja u vodu. Iz jaja se izlegu larve, koje se zatim razvijaju u lutke. Iz lutke potom izlazi odrasli komarac.

Entomolozi objašnjavaju da larvama komaraca treba nezaleđena tečna voda da bi se razvijale. U izuzetno hladnim područjima kao što je kanadski Arktik, neke vrste komaraca prežive tako što "uspavaju" svoja jaja, koja mogu da izdrže mesecima u zaleđenoj vodi. U toplijim krajevima, kao što su delovi centralne Evrope, komarci mogu da prežive zimu kao jaja ili larve u zaštićenim vodenim površinama koje se ne smrzavaju, ili kao odrasli insekti sakriveni u rupama i drugim zaklonjenim mestima.

Međutim, klima na Islandu nalazi se negde između - duge zime i česti ciklusi smrzavanja i otapanja tokom jeseni i proleća uzrokuju da se vodene površine više puta smrzavaju i ponovo otapaju.

-Ovi ciklusi remete razvoj i ubijaju jaja i larve komaraca pre nego što stignu do faze odraslog insekta, što znatno otežava stvaranje stabilne populacije, ističu naučnici. Takođe, iako geotermalni bazeni na Islandu ostaju nezaleđeni tokom zime, njihova temperatura je verovatno previsoka za larve bilo koje vrste komaraca prilagođenih životu u hladnijim područjima.

Ipak, zbog klimatskih promena, Island možda neće zauvek ostati područje bez komaraca. Istraživači upozoravaju da bi toplija proleća i jeseni mogla stvoriti duže periode stajaće vode bez leda, što bi omogućilo komarcima da uspostave stalne populacije, piše Live science.

