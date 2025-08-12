Panorama

NEBESKA KIŠA I NAD SRBIJOM: Vreme je za želje - stiže meteorski pljusak, nesvakidašnji spektakl na nebu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 08. 2025. u 00:00

METEORSKI pljusak Perseida dostićiće svoj vrhunac u noći između utorka i srede - 12. i 13. avgusta, pa je pravo vreme da zamislite želje - jer ko zna, možda neka zvezda padalica neku i ispuni.

НЕБЕСКА КИША И НАД СРБИЈОМ: Време је за жеље - стиже метеорски пљусак, несвакидашњи спектакл на небу

Foto: Printscreen

Svakog leta nebo zablista svetlucavim padajućim zvezdama – svetlim, brzim meteorima. Međutim, ove godine mešaće se i sjaj meseca Sturgeon Moon, što može učiniti bleđe i nestabilnije meteore teže vidljivim.

ZAŠTO SE PERSEIDI NAZIVAJU "NEBESKOM KIŠOM"

Meteorski pljuskovi nastaju kada Zemlja prolazi kroz prašnjave i ledene staze kometa ili asteroida. U slučaju Perseida, prašina potiče od komete Swift–Tuttle, koja u svom orbitalnom puti oko Sunca nalazi se na svakih 133 godine. Čestice prašine ulaze u zemljinu atmosferu brzinom od oko 59 kilometara u sekundi, gde se, usled zagrevanja i raspadaju i vidimo ih kao meteore. Ovi meteorski pljuskovi se posmatraju skoro 2.000 godina i neki od najstarijih zapisa potiču iz drevne Kine. Naziv Perseida dolazi od sazvežđa Persej, iz kojeg izgleda da potiču, piše Bi-Bi-Si.

KADA I KAKO PRATITI PERSIDE

Vrhunac Perseide pljuska 2025. pada tokom noći između 12. i 13. avgusta.

Polumesec u opadanju osvetliće nebo tokom noći 12. i 13. avgusta, u vreme najveće aktivnosti meteorskog pljuska Perseidi ove godine. Posmatrači neba severne hemisfere mogli bi tokom vrhunca ovog pljuska videti manje od polovine broja meteora koji se obično mogu videti na mračnoj letnjoj noći, piše na NASA.

Stručnjaci savetuju da ako želite da posmatranje neba bude što uspešnije, razmotrite noći između 16. i 26. avgusta, kada će nebo biti tamnije, iako aktivnosti meteora može biti nešto manje.

KAKO NAJBOLjE VIDETI OVAJ FENOMEN

Ukoliko planirate da vidite ovaj fenomen, preporuka je da potražite bezbedno mesto u prirodi, daleko od svetla grada, sa širokim pogledom na nebo. Lezite na leđa i budite strpljivi - potrebno je najmanje 20 minuta da vam se oči prilagode mraku.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)

VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)