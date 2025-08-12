NEBESKA KIŠA I NAD SRBIJOM: Vreme je za želje - stiže meteorski pljusak, nesvakidašnji spektakl na nebu

METEORSKI pljusak Perseida dostićiće svoj vrhunac u noći između utorka i srede - 12. i 13. avgusta, pa je pravo vreme da zamislite želje - jer ko zna, možda neka zvezda padalica neku i ispuni.

Svakog leta nebo zablista svetlucavim padajućim zvezdama – svetlim, brzim meteorima. Međutim, ove godine mešaće se i sjaj meseca Sturgeon Moon, što može učiniti bleđe i nestabilnije meteore teže vidljivim.

ZAŠTO SE PERSEIDI NAZIVAJU "NEBESKOM KIŠOM"

Meteorski pljuskovi nastaju kada Zemlja prolazi kroz prašnjave i ledene staze kometa ili asteroida. U slučaju Perseida, prašina potiče od komete Swift–Tuttle, koja u svom orbitalnom puti oko Sunca nalazi se na svakih 133 godine. Čestice prašine ulaze u zemljinu atmosferu brzinom od oko 59 kilometara u sekundi, gde se, usled zagrevanja i raspadaju i vidimo ih kao meteore. Ovi meteorski pljuskovi se posmatraju skoro 2.000 godina i neki od najstarijih zapisa potiču iz drevne Kine. Naziv Perseida dolazi od sazvežđa Persej, iz kojeg izgleda da potiču, piše Bi-Bi-Si.

KADA I KAKO PRATITI PERSIDE

Vrhunac Perseide pljuska 2025. pada tokom noći između 12. i 13. avgusta.

Polumesec u opadanju osvetliće nebo tokom noći 12. i 13. avgusta, u vreme najveće aktivnosti meteorskog pljuska Perseidi ove godine. Posmatrači neba severne hemisfere mogli bi tokom vrhunca ovog pljuska videti manje od polovine broja meteora koji se obično mogu videti na mračnoj letnjoj noći, piše na NASA.

Stručnjaci savetuju da ako želite da posmatranje neba bude što uspešnije, razmotrite noći između 16. i 26. avgusta, kada će nebo biti tamnije, iako aktivnosti meteora može biti nešto manje.

KAKO NAJBOLjE VIDETI OVAJ FENOMEN

Ukoliko planirate da vidite ovaj fenomen, preporuka je da potražite bezbedno mesto u prirodi, daleko od svetla grada, sa širokim pogledom na nebo. Lezite na leđa i budite strpljivi - potrebno je najmanje 20 minuta da vam se oči prilagode mraku.

