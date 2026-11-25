MATEJ Jovanović Pijanist i Milan Petrović nastupiće večeras u Novosadskoj sinagogi u okviru serijala „Noć muzičkih fenjera“.

Foto: Zoran Jovanovic

„Noć muzičkih fenjera” je autorski projekat pijaniste Mateja Jovanovića koji karakteriše ambijentalan muzički doživljaj stvoren sa ciljem da publici pruži drugačiji pristup tradicionalnom vidu koncerta.

-Koncept se bazira na transformaciji koncertnog prostora u intimnu, magičnu scenu osvetljenu fenjera i toplim svetlom. Odsustvo agresivne moderne rasvete i direktan, prilagođen i raznovrsan program kao i blizak kontakt između izvođača i publike stvaraju specifičan osećaj spokoja, topline i zajedništva - objašnjava Jovanović. - Repertoar spaja prepoznatljive melodije – od bezvremenskih JU pop-rok klasika, preko svetskih hitova, do poznatih tema iz domaće i svetske kinematografije, rok koncerata, džez sastava, tango izvođača i klasičnih koncerata. Pred novosadskom publiom ovoga puta izvešćemo svetske i domaće rok hitove.

Pored ovog koncerta, virtouz nove generacije Matej Jovanović u Novosadskoj sinagogi održaće koncerti i 27. decembra kada će na repertoaru biti domaća i svetska filmska muzika.

Inače, u okviru serijala "Noć muzičkih fenjera" do sada je u Konaku knjeginje Ljubice u Beogradu održan 21 koncert koje je posetilo više od tri hiljade ljubitelja umetnosti. Na sceni je nastupilo više od 15 gostujućih muzičara iz Srbije i sveta, među kojima su Metju Majer, Tanguango kvintet, Milan Petrović, Nikola Čubrilo, Edi Šiljak...