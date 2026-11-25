PIJANISTIČKI SPEKTAKL ZA NOVOSADSKU PUBLIKU: "Noć muzičkih fenjera" večeras u Novosadskoj sinagogi
MATEJ Jovanović Pijanist i Milan Petrović nastupiće večeras u Novosadskoj sinagogi u okviru serijala „Noć muzičkih fenjera“.
„Noć muzičkih fenjera” je autorski projekat pijaniste Mateja Jovanovića koji karakteriše ambijentalan muzički doživljaj stvoren sa ciljem da publici pruži drugačiji pristup tradicionalnom vidu koncerta.
-Koncept se bazira na transformaciji koncertnog prostora u intimnu, magičnu scenu osvetljenu fenjera i toplim svetlom. Odsustvo agresivne moderne rasvete i direktan, prilagođen i raznovrsan program kao i blizak kontakt između izvođača i publike stvaraju specifičan osećaj spokoja, topline i zajedništva - objašnjava Jovanović. - Repertoar spaja prepoznatljive melodije – od bezvremenskih JU pop-rok klasika, preko svetskih hitova, do poznatih tema iz domaće i svetske kinematografije, rok koncerata, džez sastava, tango izvođača i klasičnih koncerata. Pred novosadskom publiom ovoga puta izvešćemo svetske i domaće rok hitove.
Pored ovog koncerta, virtouz nove generacije Matej Jovanović u Novosadskoj sinagogi održaće koncerti i 27. decembra kada će na repertoaru biti domaća i svetska filmska muzika.
Inače, u okviru serijala "Noć muzičkih fenjera" do sada je u Konaku knjeginje Ljubice u Beogradu održan 21 koncert koje je posetilo više od tri hiljade ljubitelja umetnosti. Na sceni je nastupilo više od 15 gostujućih muzičara iz Srbije i sveta, među kojima su Metju Majer, Tanguango kvintet, Milan Petrović, Nikola Čubrilo, Edi Šiljak...
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)