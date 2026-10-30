POSTHUMNA POČAST OSTOJIĆU: „Maska Laze Telečkog“ za doprinos pozorišnoj umetnosti
OVOGODIŠNjA nagrada „Maska Laze Tečlečkog“, za doprinos pozorišnoj umetnosti, na 34. „Danima Laze Telečkog“ dodeljena je nedavno preminulom glumcu i reditelju iz Kikinde Draganu Ostojiću.
Na dan uručenja ovog priznanja, kikindsko pozorište na ovoj manifestaciji odigralo je predstavu „Pidžama za šestoro“.
- Odluka o dobitniku nagrade doneta je još prošle godine, a Ostojiću je trebalo da bude uručena na ovogodišnjoj manifestaciji. Nažalost, on je preminuo pre mesec dana, pa je priznanje umesto njega primio njegov dugugodišnji kolega, takođe glumac kikindskog Narodnog pozorišta Branislav Čubrilo Rus koji će „Masku Laze Telečkog“ predati Ostojićevoj porodici. Ostojić se sada pridružio vencu nosilaca ovog priznanja, a to je itekako zaslužio – izjavio je Živica Radin, predsednik Organizacionog odbora „Dana Laze Telečkog“ koji se održavaju u Kumanu, u opštini Novi Bečej.
Dosadašnji dobitnici ove nagrade su Radoslav Rale Milenković, Milenko Pavlov, Nataša Ilin i drugi. Lazar Laza Telečki (1841-1873) bio je istaknuti srpski pozorišni glumac i reditelj, član SNP-a u Novom Sadu, rođen u Kumanu.
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