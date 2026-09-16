"MIJA" ZA GORDANU: Dodela nagrade u Gornjem Milanovcu

DRAGAN Bogutović, novinar i dugogodišnji urednik Kulturne rubrike "Večernjih novosti" u penziji ovogodišnji je dobitnik nagrade „Beli“, koja se, za izuzetan doprinos novinarstvu u oblasti kulture, dodeljuje u znak sećanja na Radovana Belog Markovića, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika, koji je živeo, stvarao i počiva u Lajkovcu, saznaju „Novosti“. Priznanje je utemeljilo i dodeljuje Udruženje „Beli Povlen“.