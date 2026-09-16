Kultura

"MIJA" ZA GORDANU: Dodela nagrade u Gornjem Milanovcu

Miljana Kralj

16. 09. 2026. u 16:37

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UPOREDO sa 12. Međunarodnim filmskim festivalom u Gornjem Milanovcu, od 23. septembra do 4. oktobra biće održani i "Dani Mije Aleksića", kao znak sećanja na jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene, na kome će Gordani Đurđević Dimić biti uručeno njemu u čast ustanovljeno priznanje.

МИЈА ЗА ГОРДАНУ: Додела награде у Горњем Милановцу

Foto Jovan Njegović Drndak

Ceremonija dodele Nagrade "Mija Aleksić - biti glumac" biće održana u četvrtak, 24. septembra, u velikoj sali milanovačkog Kulturnog centra. Potom će uslediti poetsko veče "Moć govora" sa Vojinom Ćetkovićem, prošlogodišnjim laureatom.

U okviru "Dana Mije Aleksića" biće predstavljena i njemu posvećena monografija, koju su zajednički objavili KC i RTS.

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