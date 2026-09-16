"MIJA" ZA GORDANU: Dodela nagrade u Gornjem Milanovcu
UPOREDO sa 12. Međunarodnim filmskim festivalom u Gornjem Milanovcu, od 23. septembra do 4. oktobra biće održani i "Dani Mije Aleksića", kao znak sećanja na jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene, na kome će Gordani Đurđević Dimić biti uručeno njemu u čast ustanovljeno priznanje.
Ceremonija dodele Nagrade "Mija Aleksić - biti glumac" biće održana u četvrtak, 24. septembra, u velikoj sali milanovačkog Kulturnog centra. Potom će uslediti poetsko veče "Moć govora" sa Vojinom Ćetkovićem, prošlogodišnjim laureatom.
U okviru "Dana Mije Aleksića" biće predstavljena i njemu posvećena monografija, koju su zajednički objavili KC i RTS.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
GLAVNI JUNAK - KIŠILjEV: Gostovanje "Teatra bez imena" iz Moldavije na 59. Bitefu
16. 09. 2026. u 16:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)