GLAVNI JUNAK - KIŠILJEV: Gostovanje "Teatra bez imena" iz Moldavije na 59. Bitefu
NA sceni Pozorišta na Terazijama, kao treća predstava 59. Bitefa, u sredu 16. septembra, je projekat iz Moldavije - "Kišinjev noću" Mihaja Fusua, u produkciji "Teatra bez imena". Ova dokumentarna predstavapozorišta iz moldavske prestonice nastala je iz stvarnih pričastanovnika grada - taksista, recepcionera, lekara, radnika noćnih klubova, plesačica, bivših zavisnika...
Autor Fusu od tih priča pravi predstavu u kojoj se granica između dokumenta i pozorišta stalno pomera. Kako piše u najavi, grad ovde nije kulisa, nego dramski lik, i to ne onaj sa razglednica, nego onakav kakav postoji kada se svetla ugase.
- Tokom rada na predstavi glumci su razgovarali sa ljudima koji svoj život provode u različitim delovima grada tokom noći, a njihova iskustva postala su materijal za scenske monologe i situacije - piše u svojoj eksplikaciji selektor Bitefa Spasoje Ž. Milovanović, napominjući da je predstava, koja traje oko dva sata, namenjena publici starijoj od šesnaest godina. - Fusu ne pokušava da različita iskustva pretvori u jednu priču o Kišinjevu. Upravo njihova različitost ostaje osnovni princip predstave. Jedan čovek grad poznaje kroz vožnju, drugi kroz bolnicu, treći kroz noćni klub, četvrti kroz ulicu. Grad tako postaje zbir iskustava ljudi koji ga koriste i žive na različite načine.
Ruski bluz
U PRATEĆEM programu, u Bitef teatru, sinoć je "Metr" plesna trupa iz Jekaterinburga izvela "Ruski bluz" *(Russian blues). Autori ove koreografsko-plesne predstave su Sofija Gorlova i Anton Šmakov. Tema je susret dve različite individualnosti koje dele isti prostor i vreme, a njihov odnos se razvija kroz telo i pokret - približavanje, udaljavanje, dodir, otpor...
Scenografiju potpisuje Mihaj Fusu, video Kristijan Oloi, koreografiju Julijan Curcanu, kostime Inga Botnarijuk.
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