Kultura

BAJIĆU „ZLATNI NAISUS“, LEČIĆU NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO: Spuštena zavesa na prvom Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu

Jelena Ćosin

31. 08. 2026. u 12:39

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Svečanom dodelom glumačkih priznanja, nastupom Simfonijskog orkestra i premijernim projekcijama na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, završen je prvi Međunarodni filmski festival u Nišu, koji su ove godine, umesto tradicionalnih Filmskih susreta, organizovali Grad Niš i Niški kulturni centar.

БАЈИЋУ „ЗЛАТНИ НАИСУС“, ЛЕЧИЋУ НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО: Спуштена завеса на првом Међународном филмском фестивалу у Нишу

foto: Nenad Matović

Najviše priznanje festivala, Gran pri „Zlatni Naisus“, pripalo je Radošu Bajiću za ulogu Stanoja Reljića u filmu „Čuvar ikone Svetog Đorđa“. Bajić, koji zbog ranije preuzetih obaveza nije prisustvovao završnoj večeri, zahvalio je organizatorima i kolegama video-porukom. Za istu ulogu dobio je i nagradu Novinarskog žirija za najbolju mušku ulogu.

- Verujem da će sledeće godine ovaj festival biti još svetliji i verujem da će umetnost pobediti - poručio je Bajić.

Nagrada za životno delo „Danilo Bata Stojković“ uručena je Branislavu Lečiću, koji je došao u Niš i obratio se publici.

- Strašno mi je drago što se ovo dešava u Nišu i strašno mi je važno što je nagrada sa ovim imenom. Kad bi moj sin Lav bio tu, gledao bi u telefon i saznao bi tako da sam dobio nagradu. Mi kao generacija još komuniciramo u duhu i znam da me Bata gleda i da je zadovoljan što sam dobitnik ove nagrade - rekao je Lečić.

O dobitnicima priznanja odlučivao je žiri u sastavu Snežana Savić, predsednica, Milenko Pavlov, Slobodan Ćustić, Milan Bosilčić i Ana Sakić, zajedno sa Umetničkim većem festivala.

U nacionalnoj selekciji nagradu „Konstantinov pečat – Hristov monogram“ za najboljeg glumca osvojio je Dimitrije Ilić, dok je u međunarodnoj konkurenciji isto priznanje pripalo Željku Džeku Dimiću.

„Zlatnu Helenu“ za najbolju glumicu ponele su Gala Videnović („I u dobru i u zlu“) i, u međunarodnoj selekciji, Seida Harli. Povelje za najbolje glavne uloge pripale su Olgi Odanović („Biće novih leta“) i Metjuu Mek Naltiju („Žetva“), a za epizodne Ljiljani Stjepanović („Božićna avantura“) i Miodragu Radonjiću („Prva klasa: pun gas!“). Publika je za glumca festivala izabrala Dimitrija Mitu Ilića, dok je „Gorki list“ za najbolji film pripao „Božićnoj avanturi“. Nagrade „Desimir Stanojević“ za mlade debitante dobili su Žarko Dimoski, Bojana Stojković („I u dobru i u zlu“) i Đorđe Kreća („Duplikat“).

Konačna zavesa na ovogodišnji festival spuštena je ponoćnom projekcijom remasterizovanog kultnog ostvarenja „Otpisani“.

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