"IZUZETI" NA OTVARANJU JUGOSLOVENSKOG POZORIŠNOG FESTIVALA: Dokumentovanje tragedije

Izvođenjem predstave „Izuzeti“, u režiji Mie Knežević, u produkciji Narodnog pozorišta Sombor, po tekstu Đorđa Petrovića, otvoren je 30. Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda“. U nadmetanju za prestižne „Ardalione“ našlo se šest ostvarenja, a zavesu na jubilarno izdanje smotre teatara iz regiona podigla je gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević.

- Užički festival je uspeo i ostvario cilj objedinivši kulturni prostor u kome ne postoje prepreke za razumevanje i razmenu najvećih dostignuća u sferi pozorišne umetnosti – rekla je Raković Radivojević.

Pre otvaranja festivala u holu Narodnog pozorišta, otvorena je izložba fotografija Radovana Baje Vujovića, koja predstavlja restrospektivu prethodnih 30 godina koliko festival traje. Prema rečima arhitekte Danijele Dimković, ideja je bila da se prikaže glumac na sceni kao takav.

- Potrebno biti pravi umetnik pa uspeti uhvatiti trenutak koji je jako bitan i predstaviti sve godine i ono što se dešava na sceni, kako bi nam omogućio da sledeće godine vidimo i prepoznamo trenutke kojima smo i sami prisustvovali, a nismo uspeli da vidimo određene detalje. Ove fotorafije ne predstavljaju samo puku estetiku, već predstavljaju i jedno sećanje i memoriju zaustavljenu u trenutku, koja nam pomaže da sagledamo mnogo komleksnije stvari - naglasila je Dimković.

Nakon „Izuzetih“, večeras je na repertoaru predstava “Ljubavnice” u režiji Jovane Tomić, u produkciji Kamernog teatra 55 iz Sarajeva.

Ovaj put festival se održava bez finansijske podrške Ministarstva kulture.

- Ministarstvo je ove godine obezbedilo milionske iznose za Užice kroz projekte „Prestonica kulture Srbije“. Grad je obezbedio 9.4 miliona dinara za festival, pa je duga tradicija nastavljena - rekao je reditelj Branko Popović, član užičkog gradskog veća.

Uoči prve predstave, publika je čula nekoliko reči o književniku, akademiku Ljubomiru Simoviću (1935 - 2025), koji je bio potpredsednik programskog saveta festivala: svoju bogatu zaostavštinu Simović je poklonio Narodnoj biblioteci u Užicu, gde će biti formiran legat posvećen najznamenitijem Užičaninu.

DOKUMENTOVANE TRAGEDIJE: Viskoka ocena publike

Predstava „Izuzeti“ osvetljava aferu nestalih beba, koja je prvi put javnost uzburkala sredinom prošlog veka.

- U istraživačkom procesu analizirano je mnogo ispovesti majki. Nedostajala je perspektiva koja dolazi sa druge strane, iz zdravstva. Dilema je bila, da li ovo treba da bude dokumentarna predstava ili fiktivna priča. Došli smo do zaključka da dokumentarizam treba da bude parafraziran, kroz fiktivne likove. Kada jednom prođete kroz iskustvo rada na dokumentarnom pozorištu, ono vas obeleži. Trudite se da zadržite sve kvalitete tog dokumentarističkog pristupa, bez obzira na to da li je priča fiktivna ili dokumentarna - rekla je posle predstave rediteljka Mia Knežević.

Publika je, glasanjem posle predstave, ovom ostvarenju dala visoku ocenu 4.52.