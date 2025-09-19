Kultura

LALIĆU "PEČAT KNEZA LAZARA":Priznanje za književni izraz inspirisan pravoslavnom duhovnošću

Vukica STRUGAR

19. 09. 2025. u 12:49

PESNIK Ivan Lalović, član Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat", dobitnik je Nagrade "Pečat kneza Lazara" za 2025. godinu.

ЛАЛИЋУ ПЕЧАТ КНЕЗА ЛАЗАРА:Признање за књижевни израз инспирисан православном духовношћу

foto promo

Priznanje dodeljuje Crkvena opština Prilipac i Udruženje književnika Srbije, za upečatljiv književni izraz inspirisan hrišćanstvom i pravoslavnom duhovnošću. Uručenje nagrade biće upriličeno u konaku Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Prilipcu, kod Požege, na Malu gospojinu 21.septembra tokom trajanja Umetničke kolonije "Prilipac".

Ivan Lalović je autor šesnaest knjiga pesama i dobitnik vrednih književnih nagrada kao što su "Đurin šešir", Zlatna značka KPZ Srbije, "Stražilovo", "Pečat varoši sremskokarlovačke", "Simo Matavulj", "Zlatni Orfej" i drugih.

Nagrada "Pečat kneza Lazara" dodeljuje se dvadeseti put.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SMEH DO SUZA ZA VEČITOG MLADOŽENJU: Ansambl iz Gračanice prvi put gostovao u beču i osvojio na mah sve simpatije publike
Kultura

0 1

SMEH DO SUZA ZA VEČITOG MLADOŽENJU: Ansambl iz Gračanice prvi put gostovao u beču i osvojio "na mah" sve simpatije publike

PUBLIKA bečkog Akcent teatra preksinoć je, od prve do poslednje replike, predstavu "Ženidba" NP Priština sa sedištem u Gračanici, pratila grohotnim smehom i prekidala aplauzom. Zasluge, naravno, pripadaju besmrtnom piscu (Gogolju), rediteljskom znalcu (Milanu Karadžiću) i sjajnom glumačkom ansamblu koji je humorom i furioznom igrom osvojio kompletno gledalište.

16. 09. 2025. u 18:22

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju