LALIĆU "PEČAT KNEZA LAZARA":Priznanje za književni izraz inspirisan pravoslavnom duhovnošću
PESNIK Ivan Lalović, član Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat", dobitnik je Nagrade "Pečat kneza Lazara" za 2025. godinu.
Priznanje dodeljuje Crkvena opština Prilipac i Udruženje književnika Srbije, za upečatljiv književni izraz inspirisan hrišćanstvom i pravoslavnom duhovnošću. Uručenje nagrade biće upriličeno u konaku Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Prilipcu, kod Požege, na Malu gospojinu 21.septembra tokom trajanja Umetničke kolonije "Prilipac".
Ivan Lalović je autor šesnaest knjiga pesama i dobitnik vrednih književnih nagrada kao što su "Đurin šešir", Zlatna značka KPZ Srbije, "Stražilovo", "Pečat varoši sremskokarlovačke", "Simo Matavulj", "Zlatni Orfej" i drugih.
Nagrada "Pečat kneza Lazara" dodeljuje se dvadeseti put.
