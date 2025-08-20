DOLAZI "DRAKULA: VEČNA LJUBAV": Film proslavljenog reditelja Lika Besona u bioskopima širom Srbije

NA repertoaru naših bioskopa od sutra (21.avgusta) novi film čuvenog sineaste Lika Besona. "Drakula:večna ljubav". Beson, u svojstvu i scenariste i reditelja, donosi epsku priču o nastanku legende kada je knez Vlad, u krvi i suzama, postao Drakula.

foto BLITZ film

Tvorac legendarnih ostvaranja ("Peti element", "Nikita", "Veliko plavetnilo", "Lusi") objašnjava kako je njegov pristup priči intimniji i romantičniji od ranijih verzija:

- Tragična dimenzija Drakuline priče i uznemirujuća strana lika su prisutne, ali želeo sam da se prvenstveno fokusiram na odnos između Drakule i Mine, žene koju voli više od svega. Film govori o gubitku koji glavni junak oseća kada mu je ona oduzeta i o tome koliko daleko je spreman da ide da je ponovo pronađe. Po mom mišljenju, svako može da se poistoveti sa likom koji je poznavao pravu ljubav, a zatim je izgubio. Čak i ako je lik neobičan i natprirodno biće, mora da postoji istina u njegovoj priči. Bez te istine, publika ne može da poveruje ni u romansu ni u tragediju.

foto BLITZ film

Glavni glumac Kejleb Lendri Džouns ovim povodom je istakao da ga je scenario odmah privukao i to svojom neočekivanošću:

- Kada sam ga pročitao bio sam zapanjen velikom nežnošću ovog lika, što je vrlo neuobičajeno za Drakulu. Upravo to njegovoj ljubavnoj priči daje magičnu dimenziju - kazao je Džouns, opisujući i fizičke detalje koji su mu pomogli da se uživi u ulogu: - Nosio sam parfem koji sam sam napravio za ovu priliku i cipele s potpeticama da bih izgledao viši. To su možda sitnice, ali su mi pomogle da potpuno uđem u lik Drakule.

Inače, priprema za ulogu obuhvatila je i temeljnu fizičku obuku:

- Iako u filmu nemam mnogo scena jahanja, Luk je insistirao da prođem ozbiljan trening kako bih bio potpuno opušten pored konja. Na kraju sam u tome veoma uživao, kao i u treninzima mačevanja i rukovanja oružjem koji su bili izuzetno dinamični. Za glas Drakule, reditelj je davao precizne upute. Stalno je ponavljao "niže, niže", misleći na gotovo nečujne životinje poput guštera. Tako sam pronašao gotovo reptilski, vrlo tih glas, poput daha, i zadržao ga do kraja snimanja.

Pored Kejleba Lendrija Džounsa u ulozi Drakule, u filmu igraju Zoi Blu kao Mina, Kristof Volc, Matilda De Anđelis i drugi. Kako se navodi, "Drakula: večna ljubav" je priča koja spaja romantičnu intimnost i epski spektakl, pretvarajući legendu u večnu priču o ljubavi.