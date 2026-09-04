Suđenja

OSUĐEN NA 2,8 GODINA ZATVORA: Izrečena presuda zastupniku dva udruženja građana optuženom za zloupotrebu

Ljiljana Preradović

04. 09. 2026. u 15:53

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U POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, danas je objavljena presuda kojom je Č.Đ. zastupnik i odgovoreno lice udruženja građana "Centar za društveni razvoj solidarnost" i "Udruženje poljoprivreednika Agrobačka", osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica.

ОСУЂЕН НА 2,8 ГОДИНА ЗАТВОРА: Изречена пресуда заступнику два удружења грађана оптуженом за злоупотребу

FOTO.Lj.P.

Izrečena mu je i mera  bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od deset godina, kao i mera poduzimanja imovinske koristi. Istom presudom, optuženi je,. kako su saopštili iz Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu,  obavezan da naknadi štetu Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji u ukupnom iznosu od 15.300.000 dinara. Njemu je produžen pritvor u kom se nalazi od 12. januara, zbog postojanja opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Iz Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu podsećaju  da je 12. januara  po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Uprava kriminalističke policije Odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapšen Č.Đ. kada mu je po nalogu javnog tužilaštva bilo određeno zadržavanje do 48 časova. Nakon daljih dokaznih radnji preduzetih u tom predmetu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu je  27. januara  podnelo optužni predlog.

- Na glavnom pretresu održanom pred Višim sudom u Novom Sadu, javno tužilaštvo je dokazalo da su udruženju građana „CENTAR ZA DRUŠTVENI RAZVOJ SOLIDARNOST“ i „UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIKA AGROBAČKA“ dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije za realizaciju 38 projekata, u ukupnom iznosu od 15.900.000 dinara - navodi se u saopštenju ovog tužilaštva. -  Dokazano je da aktivnosti na projektima nisu sprovedene i da je optuženi Č.Đ. davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu dogodile (predavanja, radionice, i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji naneta imovinska šteta  od 15.900.000 dinara.

Nezadovoljno visinom izrečene kazne zatvora, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu  će Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva nakon dostavljanja presude, u zakonskom roku, izjaviti žalbu u delu odluke suda o meri izrečene kazne.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

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