ZELENAŠKU KAMATU "PLATIO" GLAVOM? Novi detalji horora u Banjaluci

BANjALUČANIN Savo Čolić (37) ubijen je juče oko 12 časova u naselju Lauš, na parkingu jednog tržnog centra. Njega je, prema nezvaničnim informacijama, usmrtio Jovica Đermanović (48), koji se nakon ubistva predao u policijskoj stanici, udaljenoj stotinjak metara od mesta zločina.

Banjaluka ubistvo uviđaj foto SM

Đermanović je, navodno, došao automobilom na parking tržnog centra, gde je sreo Čolića, koji je odranije dobro poznat policiji i pravosudnim organima Republike Srpske, i na njega ispalio dva rafala iz automatske puške, a nakon toga je seo u auto i odvezao se svojim crnim "pežoom 407" do policijske stanice u naselju Lauš.

- Na Čolića je ispaljeno 25 metaka - kaže izor iz policije i dodaje da se zločin dogodio na 100 metara od kuće žrtve. Meštani ovog dela Banjaluke, koji su se zatekli na mestu zločina, kažu da su čuli kako neko govori: "Nemoj, stani", a zatim su se začili pucnji. Prve nezvanične informacije ukazuju na to da bi motiv ubistva moglo biti to što je osumnjičeni bio žrtva zelenaštva, odnosno da mu je ubijeni uzimao veliku kamatu za pozajmljeni novac. Osumnjičeni za ubistvo Đermanović, kako saznajemo, do sada nije imao dosije i nije bio u sukobu sa zakonom. Inače, ubijeni Čolić je uhapšen početkom aprila ove godine zbog sumnje da je pretio porodici svedoka u sudskom postupku protiv Vladimira Malića i optuženih u predmetu "Eskadron". Čolić je, inače, prošle godine izašao iz zatvora nakon što je izdržao petogodišnju kaznu zbog trgovine drogom u predmetu "Kavez".

Osuđen je zajedno sa još dve osobe jer su prodavali heroin i marihuanu u Banjaluci, od avgusta do 19. decembra 2019. godine. Pre toga Čolić je "odležao" kaznu od 12 i po godina zatvora zbog pokušaja razbojništva u kojem je ubio stolara Milorada Samardžiju (48) u njegovoj kući. Zločin se dogodio u martu 2009. godine i Samardžija je ubijen iz "škorpiona.

Oglasili se iz policije POVODOM zločina oglasila se i Policija RS i saopštila da je u Banjaluci, oko 12.15, prijavljeno da je na parking-prostoru u Karađorđevoj ulici u Banjaluci došlo do pucnjave, gde je jedan muškarac ubijen. - Policijski službenici Policijske stanice Banjaluka Lauš uhapsili su muškarca koji se može dovesti u vezi sa zločinom. Policijski službenici su na licu mesta, o svemu je obavešteno OJT Banjaluka - kazali su iz PU Banjaluka.