Suđenja

PONOVO ODLOŽENO SUĐENJE ZA PETROVAČKU CESTU: Još nema pravde za pobijene Srbe

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 09. 2026. u 15:59

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ROČIŠTE za bombardovanje srpskih izbeglica na Petrovačkoj cesti, koje je bilo zakazano za 25. septembar pred Višim sudom u Beogradu, ponovo je odloženo zbog bolesti člana veća.

ПОНОВО ОДЛОЖЕНО СУЂЕЊЕ ЗА ПЕТРОВАЧКУ ЦЕСТУ: Још нема правде за побијене Србе

Foto: Printskrin RTS

Direktor "Veritasa" Savo Štrbac istakao je da će to usporiti proces i izricanje presude četvorici hrvatskih pilota.

-Ovo nas je baš poremetilo. Videćemo kakvo će biti njegovo zdravstveno stanje. Ako se menja veće, onda rasprava mora početi iznova, rekao je Štrbac, prenosi RTRS.

Štrbac je naveo da je dolazak na ročište najavila grupa svedoka iz porodice Drča, koji su strašno stradali u ovom zločinu.

-Trebalo je biti četiri, pet svedoka iz te porodice. Svi su bili na Petrovačkoj cesti, jednom su ubijeni majka, sin i sestra od tetke, a on teško ranjen. Svi su izranjavani, sve su to videli i reč je o veoma kvalitetnim svedocima, objasnio je Štrbac.

On je dodao i da se očekivalo da će suđenje biti završeno do kraja godine, međutim sada se postavlja pitanje kada će biti zakazano sledeće ročište.

Tužilaštvo Srbije za ratne zločine optužilo je četvoricu hrvatskih pilota Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jenića i Danijela Borovića za bombardovanje srpske izbegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine, tokom zločinačke hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja".

Hrvatskim pilotima sudi se u odsustvu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a na teret im je stavljeno ubijanje i ranjavanje civila, kao i uništavanje imovine.

Identifikovane žrtve napada su Jovica Drča (6), Nevenka Rajić (11), Žarko Rajić (9), Darko Vuković (13), Mirjana Dubajić (21), Krstan Vuković (44), Branko Stijelja (72), Mirko Stijelja i Darinka Drča (68).

sputnikportal.rs

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