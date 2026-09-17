Evo sa kim odbojkaši Srbije igraju osminu finala EP

Srbija je u poslednjem meču grupne faze na Evropskom prvenstvu poražena od Belgije 3:0 i tako odabrala put u drugu fazu.

Credit: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Srbija će igrati u osmini finala protiv Italije ili Slovenije koje će u direktnom duelu odabrati ko će na "orlove".

Naša selekcija igraće protiv drugoplasirane reprezentacije iz grupe A. Termin meča biće poznat kasno večeras.

Pobeda od 3:0 Sloveniji donosi prvo mesto, dok bi svaki drugi rezultat značio da Italija osvaja prvu poziciju, a onda ne bismo mogli da se sa "azurima" sastanemo pre finala.

U slučaju da rezultat bude 3:1 za Sloveniju, biće im potreban što bolji količnik poena kako bi zadržali prvo mesto.

Grčka će, u slučaju da dobije Slovačku igrati protiv Grčke.

Ukoliko prođu u četvrfinale odbojkaši Srbije igraće protiv pobednika meča Finska - Danska.