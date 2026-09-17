SVEDOK NA REHABILITACIJI, SUĐENJE ZAVRŠENO: Presuda zatvorskim čuvarima i doktorki zbog smrti Stanimira Brajkovića krajem oktobra

SUĐENjE zatvorskim čuvarima iz zatvora u Padinskoj Skeli Slađanu Kovačeviću vođi smene i nadzorniku, te komandirima Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću i Zoranu Krstiću kao i doktorki Vesni Sredojević za nesavestan rad u službi zbog smrti zatvorenika Stanimira Brajkovića (74) 4. februara 2024. godine završeno je danas u Višem sudu u Beogradu.

foto Fejsbuk

Završne reči zakazane su za mesec dana, pa se prvostepena presuda može očekivati krajem oktobra.

Na današnjem suđenju trebalo je po predlogu branilaca da bude saslušan svedok Milenko Miličić, ali su pozivi koji su mu slati više puta vraćeni u sud. Kako je sudija naveo on je sam u ponedeljak obavestio sud da se nalazi na oporavku i rehabilitaciji u Sokobanjskoj i da treba da mu bude ugrađeno veštačko koleno.

Nakon toga branilac Vuk Tufegdžić odustao je od njegovog saslušanja, radi ekonomičnosti postupka, jer bi se suđenje odužilo mesecima, ako bi čekali kada će svedok Miličić moći da dođe.

Sud je odbio predlog odbrane za saslušanjem trojice prvostepeno osuđenih za ubistvo Brajkovića Srećka Stefanovića, Saše Stankovića i Dalibora Petrovića. Oni su ga više puta prebijali u ćeliji, a kako se sumnja niko od zatvorskih čuvara to nije čuo, ni primetio, a ni doktorka nije prepoznala povrede.