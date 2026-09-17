FALSIFIKOVALI KARTICE, PA SKIDALI NOVAC SA RAČUNA GRAĐANA: Uhapšena dvojica kradljivaca u Subotici
PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije MUP Srbije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Subotici uhapsili su M. N. (34) i A. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici njima je određeno zadržavanje do 48 sati, a pao isteku će biti privedeni na saslušanje.
Sumnja se da su M. N. i A. J. protivpravno došli u posed platnih kartica više osoba, nakon čega su sa njihovih računa neovlašćeno podizali novac.
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