Hapšenja i istraga

FALSIFIKOVALI KARTICE, PA SKIDALI NOVAC SA RAČUNA GRAĐANA: Uhapšena dvojica kradljivaca u Subotici

Zagorka Knežević Uskoković

17. 09. 2026. u 14:17

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PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije MUP Srbije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Subotici uhapsili su M. N. (34) i A. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

ФАЛСИФИКОВАЛИ КАРТИЦЕ, ПА СКИДАЛИ НОВАЦ СА РАЧУНА ГРАЂАНА: Ухапшена двојица крадљиваца у Суботици

Foto: Depositphotos/cozyta

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici njima je određeno zadržavanje do 48 sati, a pao isteku će biti privedeni na saslušanje. 

Sumnja se da su M. N. i A. J. protivpravno došli u posed platnih kartica više osoba, nakon čega su sa njihovih računa neovlašćeno podizali novac.

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