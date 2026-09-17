DRŽAVLJANKA AUSTRIJE UHAPŠENA NA GRANICI: U kamp prikolici držala drogu

Državljanka Austrije E. T. (1982) uhapšena je na Graničnom prelazu Preševo nakon što je policija u njenoj kamp prikolici pronašla više vrsta droge i metkove.

Foto:J.S.

Njoj se na teret stavlja da je izvršila krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Granična policija, zajedno sa carinicima, na graničnom prelazu Preševo, na ulazu u Republiku Srbiju, u kamp prikolici vozila “BMV“ kojim je upravljala osumnjičena, pronašla je 2,9 grama praškaste materije za koju se sumnja da je hašiš, 9,63 grama psihoaktivne supstance tzv. lude pečurke, devet tableta za koje se sumnja da su ekstazi, šest sličica za koje se sumnja da su „LSD“, 4,6 grama praškaste materije za koju se sumnja da je „MDMA“, jednu bočicu leka diazepam, kao i dva metka”, saopšteno je danas iz Policijske uprave Vranje.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena tužilaštvu.