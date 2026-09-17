DRŽAVLJANKA AUSTRIJE UHAPŠENA NA GRANICI: U kamp prikolici držala drogu
Državljanka Austrije E. T. (1982) uhapšena je na Graničnom prelazu Preševo nakon što je policija u njenoj kamp prikolici pronašla više vrsta droge i metkove.
Njoj se na teret stavlja da je izvršila krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Granična policija, zajedno sa carinicima, na graničnom prelazu Preševo, na ulazu u Republiku Srbiju, u kamp prikolici vozila “BMV“ kojim je upravljala osumnjičena, pronašla je 2,9 grama praškaste materije za koju se sumnja da je hašiš, 9,63 grama psihoaktivne supstance tzv. lude pečurke, devet tableta za koje se sumnja da su ekstazi, šest sličica za koje se sumnja da su „LSD“, 4,6 grama praškaste materije za koju se sumnja da je „MDMA“, jednu bočicu leka diazepam, kao i dva metka”, saopšteno je danas iz Policijske uprave Vranje.
Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena tužilaštvu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
IZBODENA DVA MLADIĆA: Drama na Novom Beogradu, policija na nogama
17. 09. 2026. u 10:17
UGAŠEN POŽAR NA VEĆEM DELU SUVE PLANINE, žarište ispod Sokolovog kamena pod kontrolom
16. 09. 2026. u 20:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)