Hapšenja i istraga

DRŽAVLJANKA AUSTRIJE UHAPŠENA NA GRANICI: U kamp prikolici držala drogu

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

17. 09. 2026. u 14:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Državljanka Austrije E. T. (1982) uhapšena je na Graničnom prelazu Preševo nakon što je policija u njenoj kamp prikolici pronašla više vrsta droge i metkove.

ДРЖАВЉАНКА АУСТРИЈЕ УХАПШЕНА НА ГРАНИЦИ: У камп приколици држала дрогу

Foto:J.S.

Njoj se na teret stavlja da je izvršila krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje  i promet oružja  i eksplozivnih materija.

Granična policija, zajedno sa carinicima, na graničnom prelazu Preševo, na ulazu u Republiku Srbiju, u kamp prikolici vozila “BMV“ kojim je upravljala  osumnjičena, pronašla je 2,9 grama praškaste materije za koju se sumnja da je hašiš, 9,63 grama psihoaktivne supstance tzv. lude pečurke, devet tableta za koje se sumnja da su ekstazi, šest sličica za koje se sumnja da su „LSD“, 4,6 grama praškaste materije za koju se sumnja da je „MDMA“, jednu bočicu leka  diazepam, kao i dva metka”, saopšteno je danas iz Policijske uprave Vranje.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena tužilaštvu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVEDOK NA REHABILITACIJI, SUĐENJE ZAVRŠENO: Presuda zatvorskim čuvarima i doktorki zbog smrti Stanimira Brajkovića krajem oktobra
Suđenja

0 0

SVEDOK NA REHABILITACIJI, SUĐENJE ZAVRŠENO: Presuda zatvorskim čuvarima i doktorki zbog smrti Stanimira Brajkovića krajem oktobra

SUĐENjE zatvorskim čuvarima iz zatvora u Padinskoj Skeli Slađanu Kovačeviću vođi smene i nadzorniku, te komandirima Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću i Zoranu Krstiću kao i doktorki Vesni Sredojević za nesavestan rad u službi zbog smrti zatvorenika Stanimira Brajkovića (74) 4. februara 2024. godine završeno je danas u Višem sudu u Beogradu.

17. 09. 2026. u 14:57

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova