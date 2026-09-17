KAPETAN LEGENDA: General Ratko Mladić sa vojskom zaštitio srpski narod i teritoriju

GENERAL Ratko Mladić dao je ogroman doprinos stvaranju Republike Srpske i to će istorija pokazati, izjavio je danas komandant Specijalne jedinice „Vukovi sa Drine” Milan Jolović Legenda.

Foto: D. Milovanović

„Mi smo pravili paralelno i državu i vojsku. Zaštitili smo srpski narod i teritoriju i imali smo jednu od najboljih vojski u Evropi po borbenom potenencijalu", rekao je Jolović u izjavi za Jutarnji program RTRS.

Srpski narod je tada bio jedinstven, ističe Jolović.

„Bili smo jedinstveni i iz jedinstva naroda izašla je naša vojska. General Mladić je imao važnu ulogu uz predsednika Radovana Karadžića”, rekao je Jolović, istakavši da je general Mladić sa vojskom zaštitio srpski narod i teritoriju.

Prema njegovim rečima, general Mladić je prepoznao istorijski momentat.

„Nije dozvolio da se srpskom narodu ponovo desi nešto slično kao u Prvom i Drugom svjetskom ratu”, jasan je Jolović.