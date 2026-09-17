Albert "Mora da budemo bolji" Albert Rijela izneo prve utiske nakon pobede Zvezde u Pančevu
Trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se nakon što je njegov tim savladao Železničar u Pančevu 2:1.
Španski stručnjak je upitan zašto je ostao sa pomoćnicima duže na klupi na poluvremenu?
- Uvek na poluvremenu, tri, četiri, pet minuta, pa onda idemo u svlačionicu. Morate da date igračima jasne istrukcije. Sa mirnoćom onda idemo do igrača da objasnimo šta se dešava. Videćete to, uobičajno je - rekao je Rijera za "Arenu sport".
Smatra da je ono glavno obezbeđeno – bodovi.
- Surdulica, pa ovo. Koliko je bodova osvojio Železničar, koliko Radnik? Imali su nedelju dana da se spreme za nas, bilo je i problema sa povredama. Teška utakmica, komplikovana ekipa. Neće vam dozvoliti da igrate vašu igru. Moramo da budemo bolji. Ispred gola nismo dovoljno odlučni. Analiziramo, imate i dobre i loše stvari. Tri boda su u džepu, već razmišljamo o nedelji, zaključio je Rijera.
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