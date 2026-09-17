Suđenja

KOŠARKAŠ PLATIO 2,4 MILIONA DINARA: Uroš Plavšić sklopio sporazum, napad na vojnika briše se iz evidencije

Slađana Matić

17. 09. 2026. u 13:15

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POZNATI košarkaš Uroš Plavšić, koji je 17. jula bio uhapšen zbog napada na vojnika koji je obavljao svoju dužnost na Vojnomedicinskoj akademiji, sklopio je oportunitet sa Višim tužilaštvom u Beogradu.

КОШАРКАШ ПЛАТИО 2,4 МИЛИОНА ДИНАРА: Урош Плавшић склопио споразум, напад на војника брише се из евиденције

Photo: R.Z./ATAImages

On je, kako saznajemo, uplatio 1,2 miliona dinara u humanitarne svrhe i isto toliko oštećenom vojniku, kojem je naneo lake povrede. Time je protiv njega tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu, čime je ovaj slučaj završen.

Plavšić se 16. jula venčao u crkvi sa svojom izabranicom Jovanom Tomić, zbog čega je bilo organizovano slavlje za porodicu i prijatelje. Tokom proslave se očigledno malo više popilo, zbog čega je neko, kako saznajemo, mladu tokom noći odvezao na VMA. Plavšić je stigao odvojeno, oko 3 časa posle ponoći, 17. jula, preskočio zaštitnu ogradu VMA, došao do prijavnice u nameri da uđe unutra da traži svoju ženu. Vojnik koji je obezbeđivao objekat mu to nije dozvolio, pa ga je košarkaš napao, a tom prilikom razmenili su nekoliko udaraca. Vojnik je uspeo da ga savlada i pozove Vojnu policiju, koja je Plavšića uhapsila i predala ga patroli MUP-a.

Dežurni lekari su vojniku nakon incidenta konstatovali podlive i povrede u predelu glave i ruku. Plavšiću je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. Potom je priveden na saslušanje u Više tužilaštvo, gde je priznao krivično delo, izneo odbranu i pušten je da se brani sa slobode.

Uroš Plavišić je igrao za više klubova u Evropi, ali najpoznatiji je po rolama u Crvenoj zvezdi i Megi, a sada nastupa za rumunski Kluž. Bio je i deo šireg spiska reprezentacije Srbije. Igrao je i koledž košarku u Americi.

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