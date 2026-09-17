KOŠARKAŠ PLATIO 2,4 MILIONA DINARA: Uroš Plavšić sklopio sporazum, napad na vojnika briše se iz evidencije

POZNATI košarkaš Uroš Plavšić, koji je 17. jula bio uhapšen zbog napada na vojnika koji je obavljao svoju dužnost na Vojnomedicinskoj akademiji, sklopio je oportunitet sa Višim tužilaštvom u Beogradu.

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On je, kako saznajemo, uplatio 1,2 miliona dinara u humanitarne svrhe i isto toliko oštećenom vojniku, kojem je naneo lake povrede. Time je protiv njega tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu, čime je ovaj slučaj završen.

Plavšić se 16. jula venčao u crkvi sa svojom izabranicom Jovanom Tomić, zbog čega je bilo organizovano slavlje za porodicu i prijatelje. Tokom proslave se očigledno malo više popilo, zbog čega je neko, kako saznajemo, mladu tokom noći odvezao na VMA. Plavšić je stigao odvojeno, oko 3 časa posle ponoći, 17. jula, preskočio zaštitnu ogradu VMA, došao do prijavnice u nameri da uđe unutra da traži svoju ženu. Vojnik koji je obezbeđivao objekat mu to nije dozvolio, pa ga je košarkaš napao, a tom prilikom razmenili su nekoliko udaraca. Vojnik je uspeo da ga savlada i pozove Vojnu policiju, koja je Plavšića uhapsila i predala ga patroli MUP-a.

Dežurni lekari su vojniku nakon incidenta konstatovali podlive i povrede u predelu glave i ruku. Plavšiću je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. Potom je priveden na saslušanje u Više tužilaštvo, gde je priznao krivično delo, izneo odbranu i pušten je da se brani sa slobode.

Uroš Plavišić je igrao za više klubova u Evropi, ali najpoznatiji je po rolama u Crvenoj zvezdi i Megi, a sada nastupa za rumunski Kluž. Bio je i deo šireg spiska reprezentacije Srbije. Igrao je i koledž košarku u Americi.