VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Evo šta je analiza fosilnih zuba tiranosaurus reksa pokazala, iznenadićete se

ANALIZA hemijskih tragova sačuvanih u fosilnim zubima pokazala je da je tiranosaurus reks bio toplokrvan i da je imao telesnu temperaturu od oko 36 stepeni Celzijusa, približnu ljudskoj.

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Istraživači su analizirali male uzorke zubne gleđi tiranosaurusa reksa i na osnovu hemijskih veza između izotopa ugljenika i kiseonika utvrdili temperaturu na kojoj je gleđ formirana.

Pošto se te veze formiraju različitom brzinom u zavisnosti od temperature, naučnici su zube praktično koristili kao praistorijski termometar.

Studija predstavlja prvu direktnu procenu telesne temperature Ti-reksa i pruža dodatne dokaze da je ovaj dinosaurus imao aktivan metabolizam koji mu je omogućavao da bude aktivan i u hladnim klimatskim uslovima.

Istraživači su koristili dva mala uzorka zuba primerka tiranosaurusa poznatog kao Tomas, čiji se oko 70 odsto kompletnog skeleta čuva u Prirodnjačkom muzeju okruga Los Anđeles.

Metoda je razvijana više od deset godina, a količina fosilnog materijala potrebna za analizu smanjena je za oko 90 odsto, na svega nekoliko miligrama.

Procena od oko 36 stepeni Celzijusa viša je od uobičajene telesne temperature savremenih hladnokrvnih gmizavaca, koja iznosi oko 28 do 30 stepeni, ali je niža od temperature mnogih savremenih ptica.

Istraživači navode da bi viša i regulisana telesna temperatura omogućila Ti-reksu da duže održava fizički napor i bude aktivan predator.

Poređenjem temperature Ti-reksa sa temperaturom krokodila i školjki iz istog perioda i sa istog područja dodatno je potvrđeno da je njegova telesna temperatura bila visoka, rekao je paleontolog Tomas Holc mlađi, koji nije učestvovao u studiji.

Nalazi takođe podržavaju mogućnost da je Ti-reks mogao da živi u različitim klimatskim uslovima.

Na osnovu paleoklimatskih modela, istraživači su zaključili da je mogao da naseljava veliki deo Severne Amerike, od današnjeg Meksika do Aljaske.

Visok metabolizam značio je i veću potrebu za hranom u odnosu na hladnokrvne gmizavce.

Naučnici planiraju da istu metodu primene na druge dinosauruse i drevne životinje kako bi dodatno istražili razvoj toplokrvnosti kroz evoluciju.

Studija je objavljena u časopisu Sajens Advanses.

sputnikportal.rs

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