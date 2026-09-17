"Žao mi je, želeli smo pobedu": Koković se oglasio nakon dramatičnog poraza Želje od Zvezde

Radomir Koković izašao je odmah nakon meča Železničar - Zvezda pred novinare.

FOTO: FK Železničar

Koković je istakao da je ostala žal zbog toga što njegov tim nije došao bar do boda u porazu 2:1.

- Mi smo izgledali dobro. Imali smo zrelije šanse, zaslužili smo malo više od poraza. Zvezda je majstorskim golom rešila utakmicu. Mislim da im je to bio drugi šut u gol u celoj utakmici-. Žao mi je momaka, želeli du sa pobede večeras. Igramo u nedelju nemamo puno vremena da se osvrćemo i žalimo - rekao je on.