"Žao mi je, želeli smo pobedu": Koković se oglasio nakon dramatičnog poraza Želje od Zvezde
Radomir Koković izašao je odmah nakon meča Železničar - Zvezda pred novinare.
Koković je istakao da je ostala žal zbog toga što njegov tim nije došao bar do boda u porazu 2:1.
- Mi smo izgledali dobro. Imali smo zrelije šanse, zaslužili smo malo više od poraza. Zvezda je majstorskim golom rešila utakmicu. Mislim da im je to bio drugi šut u gol u celoj utakmici-. Žao mi je momaka, želeli du sa pobede večeras. Igramo u nedelju nemamo puno vremena da se osvrćemo i žalimo - rekao je on.
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