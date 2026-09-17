Fudbal

"Žao mi je, želeli smo pobedu": Koković se oglasio nakon dramatičnog poraza Želje od Zvezde

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 09. 2026. u 22:29

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Radomir Koković izašao je odmah nakon meča Železničar - Zvezda pred novinare.

Жао ми је, желели смо победу: Коковић се огласио након драматичног пораза Жеље од Звезде

FOTO: FK Železničar

Koković je istakao da je ostala žal zbog toga što njegov tim nije došao bar do boda u porazu 2:1. 

- Mi smo izgledali dobro. Imali smo zrelije šanse, zaslužili smo malo više od poraza. Zvezda je majstorskim golom rešila utakmicu. Mislim da im je to bio drugi šut u gol u celoj utakmici-. Žao mi je momaka, želeli du sa pobede večeras. Igramo u nedelju nemamo puno vremena da se osvrćemo i žalimo - rekao je on. 

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