AMERIKANAC udario na sudije posla poraza od Crvene zvezde.

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Košarkaš Barselone, Džastin Robinson, istakao je da ne može da se pobedi kad se igra pet protiv osam.

- Moramo da budemo bolji kada treba da sačuvamo vođstvo, a ja moram da prestanem da gubim lopte. Moram da budem lider. Prihvatiću kaznu, ali - sudije nas zaje*avaju. Teško je. Igramo petorica protiv sedmorice ili osmorice ponekad. Trebalo bi da smo mi Barselona, trebalo bi da dobijemo neko poštovanje. Nadam se da ćemo ga zaraditi - rekao je Robinson.

Justin Robinson se suma a Darío Brizuela y Joel Parra 🤬 El base del Barça se mostró muy disgustado con la labor arbitral: "Nos están jodiendo. Estamos jugando cinco contra ocho. Me están dando por todos lados, me pitan faltas a mí, pero cuando yo penetro, no me pitan ni una" https://t.co/PNUYk2NddY — Eurohoops España (@EurohoopsES) November 22, 2026

On je posle meča pokazivao i na ogrebotine koje je zaradio. Istakao je da sudije čak ni to nisu videle.

- Vidite ogrebotine na mojim rukama, a ne dobijam faulove. Izveo sam jedno slobodno bacanje. Tako je sve vreme. Neće da sviraju faulove na meni, a sve vreme idem na prodor. Inače nisam tip koji se žali, ali dajte, moramo da budemo pošteni. Radimo sjajan posao, borimo se uprkos brojnim povređenim igračima, teško je... Već nekoliko utakmica osećamo da nas ne poštuju, sad prvi put govorim o tome - zaključio je bivši igrač Pariza.

Crvena zvezda je slavila u Kataloniji posle produžetka sa 103:100 i trenutno je na učinku 8-5.

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