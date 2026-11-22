PORTUGALAC otvoreno govorio o situaciji u Mančester junajtedu i novom ugovoru.

AP Photo/Dave Thompson

Našao se kapiten "crvenih đavola" na udaru pojedinih navijača koji su ga kritikovali zbog toga što zahteva mnogo više novca za produžetak saradnje sa klubom.

- Ne, trenutno nema pregovora, ali sam video da ljudi govore kako sam tražio više novca, kako sam tražio više godina ugovora. Da sam želeo više novca, ne bih bio ovde. Imao sam mogućnost da odem na mesto gde bih zarađivao mnogo više nego u Mančester junajtedu. Mogao sam da budem na mestu gde je mnogo toplije nego u Mančesteru. Pre dve godine, pre tri godine, prošlog leta, uvek sam imao priliku da odem i uvek sam birao da ostanem ovde. Uvek sam pokazivao koliko mi je stalo do ovog kluba i koliko želim da pobeđujem u ovom klubu. Uvek sam govorio da ću, u trenutku kada klub pomisli da je vreme da krenem dalje, otići. Neću biti igrač kakvih sam mnogo viđao u ovom periodu u Mančester junajtedu. Oni ostanu ovde samo da bi ostali, odrade ugovor do kraja, pa onda vide šta će biti. Onog trenutka kada mi klub kaže: ‘Bruno, vreme je da se rastanemo’, biću prvi koji će izaći kroz vrata - rekao je Fernandeš na početku razgovora za "Skaj sports".

Priznao je da je dobio ponudu od kluba da produži ugovor.

- Da, klub mi je ponudio novi ugovor, tako da mislim da to sa njihove strane pokazuje da žele da ostanem. Kao što sam rekao, pregovora trenutno nema. O ugovoru smo razgovarali na kraju prošle sezone, a ponovo smo počeli da pričamo o tome na početku ove sezone. Međutim, zbog situacije u kojoj se nalaze ekipa i klub, odlučio sam da to stavim po strani, jer ne mislim da je sada pravi trenutak ni za mene ni za klub da razgovaramo o pregovorima. Najvažnije je da klub ponovo počne da pobeđuje.

Iako Mančester junajted dugo nije konkurent za najveće trofej, Fernandeš ima cilj da ih osvoji.

- Moj cilj će uvek biti da osvojim Premijer ligu i Ligu šampiona sa klubom u kojem se nalazim. Nikada se neću kriti iza toga, niti ću reći da bi naš cilj u ovom trenutku trebalo da bude plasman među četiri najbolje ekipe.

Navijači takođe već dugo čekaju povratak na staze stare slave.

- Bili su previše strpljivi sa nama.

Dotakao se i priče da se posvađao sa bivšim trenerom Majklom Kerikom.

- Trener je došao da razgovara sa mnom posle te utakmice, odnosno pre utakmice sa Bornmutom, i rekao mi: "Slušaj, sutra neću početi sa tobom u startnoj postavi". Rekao mi je da to nema nikakve veze sa onim što sam izjavio posle utakmice sa Komom. Znam da će ljudi pokušati da povežu te stvari. Samo želim da ti kažem da moramo nešto da promenimo, da ja moram da napravim promenu, jer naši nastupi nisu bili dobri. Želeo sam samo da znaš da moja odluka nema nikakve veze sa tim što si rekao.

Fernandeš i Kerik/FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Portugalac je potom prišao strategu kako bi proverio da li je došlo do nesuglasica.

- Rekao sam mu: "Mislim da ste možda pogrešno razumeli moje reči i da ste možda ljuti na mene, što bi bilo sasvim opravdano ako ste ih shvatili onako kako ih svi predstavljaju". On mi je odgovorio: "Bruno, nisam ljut. Ostavio sam te na klupi jer sam smatrao da je to najbolje za ekipu".

Za kraj je pričao o novom šefu stručnog štaba, Maurisiju Poketinu.

- On je neko ko voli da unese veoma dobru energiju u ekipu, neko ko je veoma pozitivan, snažan i strog. Odmah je jasno rekao da neće dozvoliti da mu ne pružimo ono što zahteva od ekipe i od svakog pojedinca. Želi da klub uspe, želi da pobeđuje i to je potpuno jasno i očigledno po načinu na koji on i njegov stručni štab razgovaraju sa nama i žele da napredujemo - zaključio je Fernandeš.

Podsetimo, Mančester junajted ove nedelje od 17.30 gostuje Liverpulu i to će biti debi agentinskog stručnjaka na klupi "crvenih đavola".

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