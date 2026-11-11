Nesreće

UŽAS U RAKOVICI: Dečak (14) nađen mrtav pored pruge, istraga u toku

Д.К.

11. 11. 2026. u 08:19

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U BEOGRADSKOM naselju Rakovica jutros je došlo do teške tragedije kada je pored pruge pronađeno telo dečaka starog oko 14 godina.

УЖАС У РАКОВИЦИ: Дечак (14) нађен мртав поред пруге, истрага у току

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Kako saznaje "Telegraf.rs", ekipa Hitne pomoći ubrzo je po pozivu izašla na lice mesta, ali su dežurni lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt maloletnika.

Policija i dežurni javni tužilac odmah su obezbedili teren i obavili uviđaj. Detaljna istraga treba da utvrdi tačne okolnosti pod kojima je nastupila smrt - prvenstveno da li je reč o naletu voza, udaru automobila ili nekom drugom uzroku stradanja.

Telo nastradalog dečaka prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će pružiti konačan odgovor o tačnom uzroku smrtonosnih povreda.

Saobraćaj na ovom delu pruge tokom uviđaja odvijao se otežano.

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