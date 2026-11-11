UŽAS U RAKOVICI: Dečak (14) nađen mrtav pored pruge, istraga u toku
U BEOGRADSKOM naselju Rakovica jutros je došlo do teške tragedije kada je pored pruge pronađeno telo dečaka starog oko 14 godina.
Kako saznaje "Telegraf.rs", ekipa Hitne pomoći ubrzo je po pozivu izašla na lice mesta, ali su dežurni lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt maloletnika.
Policija i dežurni javni tužilac odmah su obezbedili teren i obavili uviđaj. Detaljna istraga treba da utvrdi tačne okolnosti pod kojima je nastupila smrt - prvenstveno da li je reč o naletu voza, udaru automobila ili nekom drugom uzroku stradanja.
Telo nastradalog dečaka prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će pružiti konačan odgovor o tačnom uzroku smrtonosnih povreda.
Saobraćaj na ovom delu pruge tokom uviđaja odvijao se otežano.
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