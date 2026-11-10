ZABRANA PRILASKA, SASTAJANJA I KOMUNICIRANJA SA SVEDOCIMA: Izrečena mera osumnjičenima za zloupotrebu u saizvršilaštvu
OSUMNjIČENIMA za zloupotrebu položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu D.Lj. i P.B., rešenjem sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, određena je mera zabrane prilaska, sastajanja i komuciranja sa svedocima. Ova mera može trajati tri meseca.
Protiv ovog rešenja, kako navode u Višem sudu, dozvoljena je žalba krivičnom vapretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog suda.
Dvojica osumnjičenih su uhapšeni 9. novembra po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, a utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su D.Lj, kao predsednik odbora direktora „Holding Centroslavija“, ad Novi Sad, a P.B. kao član odbora direktora, tokom decembra 2022. godine prekoračenjem granica ovlašćenja, pribavili privrednom društvu „Tehnogradnja“ doo Novi Sad, čiji je 100% vlasnik, direktor i odgovorno lice, takođe osumnjičeni D.Lj. protivpravnu imovinsku korist od 98.000.000 dinara.
- Osumnjičeni su doneli odluku da, protivno odredbama Zakona o privrednim društvima, „Holding Centroslavija“ izvrši pozajmicu od 98.000.000 dinara povezanom privrednom društvu „Tehnogradnja“ doo. - navodi se u saopštenju novosadskog VJT. - Taj novac je potom iskorišćen da „Tehnogradnja“ doo otkupi 35 procenata akcija „Holding Centroslavija“ od privrednog društva „Bobar – Beška“ doo, čiji je faktički odgovorno lice osumnjičeni P.B. Na opisani način, kroz ove nezakonite transakcije, „Tehnogradnja“ doo je postala većinski vlasnik „Holding Centroslavija“ sa 70 odsto akcija.
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