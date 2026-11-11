Društvo

VOZAČI, OPREZ! Važan apel nadležnih, očekuju nas velike gužve

Д.К.

11. 11. 2026. u 08:41

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IZ Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije i Direkcije policije danas je upućen apel svim učesnicima u saobraćaju da pokažu dodatnu dozu strpljenja, odgovornosti i opreznosti, povodom predstojećeg školskog raspusta, kada se na svim važnijim putnim pravcima, kao i na graničnim prelazima, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

ВОЗАЧИ, ОПРЕЗ! Важан апел надлежних, очекују нас велике гужве

Foto: Printskrin Naksi kamere

- Imajući u vidu da se u narednom periodu očekuju nepovoljni vremenski uslovi, niske jutarnje temperature i moguća pojava mraza i magle, posebno apelujemo na vozače da pre polaska na put provere tehničku ispravnost svojih vozila i obavezno koriste propisanu zimsku opremu - rekao je danas za Tanjug pukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije.

Kako je naveo, u cilju očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, pripadnici saobraćajne policije preduzimaće mere pojačane kontrole, a poseban akcenat biće na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najviše doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda i težini njihovih posledica, pre svega prekoračenja brzine, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog preticanja.

Takođe, pripadnici saobraćajne policije će po potrebi preduzimati i mere na regulisanju saobraćaja, kako bi se obezbedila što veća protočnost i bezbednost saobraćaja, rekao je pukovnik Stević.

- Još jednom apelujemo na vozače da na put ne kreću umorni, da planiraju svoje putovanje, poštuju ograničenja brzine i da decu prevoze na zakonom propisan način - dodao je on.

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