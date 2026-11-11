Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U MLADENOVCU: Deda vozio unuke, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim vozilom

В. Н.

11. 11. 2026. u 08:11

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U SAOBRAĆAJNA nezgodi koja se dogodila sinoć u Ulici vojvode Vićentija u Mladenovcu, povređene su četiri osobe, među kojima je dvoje dece.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У МЛАДЕНОВЦУ: Деда возио унуке, прешао у супротну траку и директно се сударио са другим возилом

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Do udesa je došlo kada je vozač automobila marke "Fijat Doblo" M. K. (74) iz Beograda, krećući se pomenutom ulicom, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa vozilom marke "Seat", kojim je upravljala T. J. (20) iz Mladenovca.

U vozilu "Fijat" nalazili su se i unuci vozača, uzrasta 13 i 8 godina. Oba dečaka zadobila su lakše telesne povrede – stariji nagnječenje stomaka i grudnog koša, a mlađi nagnječenje lica – nakon čega su kolima Hitne pomoći prevezeni na Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj tvrdi Telegraf.

Vozač "Fijata" zadobio je nagnječenje grudnog koša, dok je devojka koja je upravljala "Seatom" zadobila nagnječenje ruke. Oboje su zbrinuti u Urgentnom centru u Beogradu.

Saobraćaj na ovoj deonici tokom uviđaja nije bio obustavljen, a policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do sudara.

Istraga je u toku. 

(Blic)

BONUS VIDEO: TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM SADU: Poginule tri osobe

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