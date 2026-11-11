TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U MLADENOVCU: Deda vozio unuke, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim vozilom
U SAOBRAĆAJNA nezgodi koja se dogodila sinoć u Ulici vojvode Vićentija u Mladenovcu, povređene su četiri osobe, među kojima je dvoje dece.
Do udesa je došlo kada je vozač automobila marke "Fijat Doblo" M. K. (74) iz Beograda, krećući se pomenutom ulicom, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa vozilom marke "Seat", kojim je upravljala T. J. (20) iz Mladenovca.
U vozilu "Fijat" nalazili su se i unuci vozača, uzrasta 13 i 8 godina. Oba dečaka zadobila su lakše telesne povrede – stariji nagnječenje stomaka i grudnog koša, a mlađi nagnječenje lica – nakon čega su kolima Hitne pomoći prevezeni na Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj tvrdi Telegraf.
Vozač "Fijata" zadobio je nagnječenje grudnog koša, dok je devojka koja je upravljala "Seatom" zadobila nagnječenje ruke. Oboje su zbrinuti u Urgentnom centru u Beogradu.
Saobraćaj na ovoj deonici tokom uviđaja nije bio obustavljen, a policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do sudara.
Istraga je u toku.
(Blic)
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