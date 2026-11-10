Hapšenja i istraga

BRUTALNO PRETUKLI ČOVEKA MOTKOM: Mladić (18) uhapšen u Pančevu zbog jezivog napada, policija traga za dvojicom muškarca

Т. М.

10. 11. 2026. u 22:18

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POLICIJA u Pančevu uhapsila je L. S. (18) iz tog mesta zbog sumnje da je, zajedno sa još nekoliko lica za kojima se traga, naneo teške telesne povrede udaranjem motkom u glavu oštećenog, saopštila je Policijska uprava u Pančevu.

БРУТАЛНО ПРЕТУКЛИ ЧОВЕКА МОТКОМ: Младић (18) ухапшен у Панчеву због језивог напада, полиција трага за двојицом мушкарца

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

U saopštenju se navodi da su akciju hapšenja sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom.

Uhapšenom se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda, zbog sumnje da je 3. novembra oko ponoći u Pančevu, zajedno sa još nekoliko lica oštećenom zadao više udaraca drvenom motkom u predelu glave i tela, nanevši mu teške telesne povrede.

Za dvojicom muškaraca iz Pančeva se traga, a iz PU Pančevo navode da je dalji rad na utvrđivanju svih činjenica u toku.

Osumnjičenom L.S. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

(Tanjug) 

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