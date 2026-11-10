VASILIJA (18) POGINULA KOD ZAGREBA Oglasio se direktor: Krenula je u Prag da predstavi svoju školu i talenat

DIREKTOR Umetničke škole u Kraljevu Zoran Jakovljević govorio je za Kurir TV o pogibiji učenice Vasilije u Hrvatskoj, stanju povređenih učenika i profesora i knjizi žalosti otvorenoj u školi.

Foto: Tanjug/Hina/Daniel Kasap

Tragična saobraćajna nesreća u Hrvatskoj, u kojoj su poginule dve osobe, potresla je i Umetničku školu u Kraljevu. Među stradalima je i učenica četvrtog razreda Vasilija, koja je sa još jednim učenikom i profesorom putovala na međunarodni simpozijum umetničkih škola u Pragu.

Povodom velike tragedije za emisiju "Puls Srbije" oglasio se direktor Umetničke škole Kraljevo, Zoran Jakovljević.

- Velika tuga vlada juče i danas, a trajaće u nama još veoma dugo. Osećaju je svi zaposleni i učenici škole, porodica, kao i svi oni koji su poznavali Vasiliju Panjako, učenicu četvrte godine Umetničke škole u Kraljevu. Ona je rodom iz Crne Gore, a zajedno sa svojim profesorom i još jednim učenikom krenula je u Prag, u Češku, na simpozijum umetničkih škola, gde je trebalo da predstave našu školu, svoj rad, umeće i talenat. Kao što je javnosti poznato, na putu, nedaleko od Zagreba, autobus u kojem su se nalazili sleteo je sa puta, a Vasilija Panjako je tragično izgubila život - rekao je Jakovljević.

Direktor škole govorio je o zdravstvenom stanju povređenih učenika i profesora, obavestio javnost da je u školi otvorena knjiga žalosti i uputio najiskrenije saučešće porodici nastradale Vasilije.

- Naš učenik Igor Vučković, koji je inače iz Trstenika, hospitalizovan je i trenutno je u veoma teškom stanju. Imao je i hiruršku intervenciju. Naš zaposleni, profesor Zoran Sretović, van je životne opasnosti i medicinski je zbrinut. Svi se zajedno molimo za njih i želimo im brz oporavak. Ispred Umetničke škole, na ovom mestu, svi građani mogu da dođu, odaju poštu i upišu se u knjigu žalosti, koja je otvorena u znak sećanja na našu učenicu i povodom njenog tragičnog gubitka. U ime Umetničke škole u Kraljevu, svih zaposlenih i učenika, porodici ovom prilikom upućujem najiskrenije saučešće - za Kurir televiziju, kaže Jakovljević.

Podsetimo, autobus srpskih registarskih tablica prevrnuo se u nedelju ujutru oko 7.25, gde je došlo do teške saobraćajne nesreće na auto-putu A3, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu, neposredno posle petlje Ivanić Grad.

(Kurir)