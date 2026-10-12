BEOGRAD I PRIJEPOLJE OBAVIJENI TUGOM: Ovo je Ahmed (19), koji je tragično nastradao u Rakovici

BEOGRAD i Prijepolje obavijeni su tugom nakon vesti o tragičnoj smrti devetnaestogodišnjeg Ahmeda Čuturića.

FOTO: Lj.P.

Mladi Prijepoljac je izgubio život u objektu samačkog hotela u beogradskoj opštini Rakovica, usled stravičnog spleta nesrećnih okolnosti.

Na umrlici koju je porodica objavila navodi se da je nesrećni mladić preminuo u nedelju, 11. oktobra 2026. godine, u 19. godini.

Ahmed je bio sin Elmedina i Hasnije, a vest o njegovoj preranoj smrti duboko je potresla rodbinu, prijatelje i čitav prijepoljski kraj.

Do tragedije je došlo u ranim jutarnjim satima u prostoriji samačkog hotela u kojoj je Ahmed boravio.

Prema saznanjima iz istrage, mladić je u sobi nosio kofu napunjenu vodom kada se u jednom trenutku okliznuo i izgubio ravnotežu.

Prilikom pada, tečnost iz kofe prolila se direktno po uključnoj TA peći.

Voda je u sekundi došla u kontakt sa električnim instalacijama pod naponom, što je izazvalo silovit i fatalan strujni udar koji je mladom Prijepoljcu oduzeo život.

Foto: Printskrin/Sandžak danas

Na mesto nesreće ubrzo je po pozivu stigla ekipa Hitne pomoći ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Pripadnici Policijske stanice Rakovica obavili su uviđaj na licu mesta i evidentirali sve okolnosti ove nesreće.

Nakon što je objavljena umrlica sa informacijama o smrti mladog Ahmeda, društvene mreže preplavile su potresne poruke saučešća i oproštaja od tragidčno nastradalog mladića.

Brojni sugrađani i prijatelji ističu da je bio pošten i vredan mladić, a detalji o vremenu i mestu dženaze biće naknadno objavljeni.

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(Telegraf)