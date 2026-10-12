"NEMAJU PROTESTI MNOGO VEZA SA MAKRONOM" Vučić: NJihova služba nesumnjivo sve zna, to nije došlo iz Francuske

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je prilikom gostovanja na televiziji RT Balkan prokomentarisao i đačke proteste u Francuskoj.

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- Veoma me buni ovo što se događa u Francuskoj. Nemaju ti protesti mnogo veza sa Makronom. Nije im on cilj, znaju da za pet meseci neće biti predsednik. Zanimljivo je što su Bardela i Marin le Pen protiv tih protesta. Reagovali su odgovorno. Ako sagledate ko stoji iza toga, vidite sličnu strukturu protestima u Srbiji - mnogo NVO sektora plaćenog spolja. To francuska služba nesumnjivo sve zna. To nije došlo iz Francuske. Mislim da nije došlo ni iz Rusije, iako će vam oni reći da jeste. Ne bih da tipujem - kaže Vučić.

Tvrdi da je u Srbiji cilj bio smeniti jednog čoveka, a da posle upravljaju s lutkama na povocu.

- Da li će to da bude Šoškić, Srdanović, Hubač, Bakić, potpuno im je svejedno. A stvarno je potpuno svejedno. Nikakve razlike između njih nema, oni će tu da upravljaju, i oni znaju da je to suštinski kraj političke Srbije, i to je to. U Francuskoj je dubinsko rušenje jedne evropske sile iz mnogo razloga - rekao je Vučić.