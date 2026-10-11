Politika

ALEKSANDAR VUČIĆ: "Hoću ja da kisnem, kad vi kisnete" (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

11. 10. 2026. u 17:31

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je da će raditi još marljivije.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: Хоћу ја да киснем, кад ви киснете (ВИДЕО)

Foto: Instagram/sns_srbija

 - Obećavam vam, radiću još marljivije, više, trudiću se i boriti da ispravimo greške. Da uradimo još mnogo stvari, da nam Srbija ostane stabilna, mirna i da sigurnim korakom ide u budućnost - naveo je Vučić. 

1. Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

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