LEGENDA: Prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe

KULTNI glumaca Nikola Pejaković u par rečenica je objasnio zašto pruža podršku Aleksandru Vučiću i zašto će glasti za njenga, ako treba sa obe ruke.

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-Imao sam raspravu sa čovekom, telefonsku, gde sam upravo rekao, par meseci pre one besede ja sam potpisao podršku Vučiću koji je tada bio predsednik Srbije.

Onda sam u tom telefonskom razgovoru rekao tom poznaniku kako sam tada potpisao tu, desnom rukom, a desnom i pišem, a sada bi to potpisao sa obe ruke.

I onda sam njega, praktično ubacio, u... on je krenuo da napada Vučića, ja sam kre3nuo da branim i sebe i Vučića, i da mu govorim neke stvari koje mislim.