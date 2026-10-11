Politika

LEGENDA: Prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe

В. Н.

11. 10. 2026. u 18:29

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KULTNI glumaca Nikola Pejaković u par rečenica je objasnio zašto pruža podršku Aleksandru Vučiću i zašto će glasti za njenga, ako treba sa obe ruke.

ЛЕГЕНДА: Прошли пут сам за Вучића потписао једном руком, сада ћу са обе

Foto: printskrin Tviter/@RouzSerafim001

-Imao sam raspravu sa čovekom, telefonsku, gde sam upravo rekao, par meseci pre one besede ja sam potpisao podršku Vučiću koji je tada bio predsednik Srbije.

Onda sam u tom telefonskom razgovoru rekao tom poznaniku kako sam tada potpisao tu, desnom rukom, a desnom i pišem, a sada bi to potpisao sa obe ruke.

I onda sam njega, praktično ubacio, u... on je krenuo da napada Vučića, ja sam kre3nuo da branim i sebe i Vučića, i da mu govorim neke stvari koje mislim.

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