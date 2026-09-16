VOZIO SA VIŠE OD 2 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Težak prekršaj vozača u Gajdobri
Pripadnici saobraćajne policije na teritoriji Južnobačkog okruga iz saobraćaja su isključili 21 vozač i tri vozila, a zadržana su tri vozača, prvi zbog vožnje pod dejstvom alkohola, drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i treći zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Gajdobri vozio automobil u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Na području Južnobačkog okruga juče se dogodilo 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila teške, a tri lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a dve su lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je otkrila i sankcionisala ukupno 413 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
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