VOZIO SA VIŠE OD 2 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Težak prekršaj vozača u Gajdobri

Pripadnici saobraćajne policije na teritoriji Južnobačkog okruga iz saobraćaja su isključili 21 vozač i tri vozila, a zadržana su tri vozača, prvi zbog vožnje pod dejstvom alkohola, drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i treći zbog nasilničke vožnje.

FOTO:Lj.P.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je u Gajdobri vozio automobil u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Na području Južnobačkog okruga juče se dogodilo 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila teške, a tri lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a dve su lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je otkrila i sankcionisala ukupno 413 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.