UKRAO NOVAC IZ LOKALA: U Novom Sadu uhapšen muškarac iz okoline Žablja

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv D. T. (38) iz okoline Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

D.N.

Sumnja se da je on, 12. septembra, provalio u ugostiteljski objekat u Bulevaru kralja Petra u Novom Sadu i iz njega ukrao novac. Efikasnim operativnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, a kod njega je pronađen i deo ukradenog novca koji je vraćen vlasniku.

Krivična prijava protiv osumnjičenog će biti podneta nadležnom javnom tužilaštvu u redovnom postupku.