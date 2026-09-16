Hapšenja i istraga

UKRAO NOVAC IZ LOKALA: U Novom Sadu uhapšen muškarac iz okoline Žablja

Jelena Lemajić

16. 09. 2026. u 16:59

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv D. T. (38) iz okoline Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

УКРАО НОВАЦ ИЗ ЛОКАЛА: У Новом Саду ухапшен мушкарац из околине Жабља

D.N.

Sumnja se da je on, 12. septembra, provalio u ugostiteljski objekat u Bulevaru kralja Petra u Novom Sadu i iz njega ukrao novac. Efikasnim operativnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, a kod njega je pronađen i deo ukradenog novca koji je vraćen vlasniku.

Krivična prijava protiv osumnjičenog će biti podneta nadležnom javnom tužilaštvu u redovnom postupku.

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