BRUTALNO NASILJE U NIŠU: Zadao joj više udaraca po glavi, pa počeo da je davi - policija odmah reagovala
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su D. Đ. (36) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje.
Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za grad Niš, sumnja se da je D. Đ. 14. septembra fizički napao četrdesetsedmogodišnju ženu, kojoj je, prema navodima iz istrage, zadao više udaraca po glavi i telu, a sumnja se i da ju je davio. Nakon napada, žena je zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.
Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu za krivično delo zlostavljanje i mučenje, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu, koji će odlučiti o daljem postupanju u ovom slučaju.
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