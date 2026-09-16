Nesreće

PREŠAO NA CRVENO, PA POKOSIO ŽENU NA KARABURMI: Lekari pokušali da joj spasu život, ali bezuspešno

Ana Đokić

16. 09. 2026. u 16:50

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JEDNA žena poginula je danas u strašnoj saobraćajnoj nesreći kod poznatog tržnog centra na Karaburmi, u Višnjičkoj ulici.

ПРЕШАО НА ЦРВЕНО, ПА ПОКОСИО ЖЕНУ НА КАРАБУРМИ: Лекари покушали да јој спасу живот, али безуспешно

Foto: Novosti

Naime, prema prvim informacijama, žena je prelazila put na pešačkom prelazu kada ju je, kako se navodi, automobil koji je prošao kroz crveno svetlo pokosio. Do nesreće je došlo oko 15.30 časova.

Prema nezvaničnim informacijama, a kako su naveli očevici, kretao se velikom brzinom. 

Ekipa Hitne pomoći pokušala je da spase ženu, ali je ona, nažalost, preminula.

Policija je na terenu i u toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja. 

(Kurir)

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