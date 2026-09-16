DABETIĆ JE ZAVISNIK OD NARKOTIKA: Ispitivana veštak na suđenju za ubistvo Noe Milivojev

OGNjEN Dabetić (36), optuženi za teško ubistvo Noe Milivojev u stanu u centru Beograda u junu 2023. godine, bio je zavisnik od narkotika.

D. Milovanović

Psihijatar veštak Bojana Kecman odgovarajući na pitanja stučnog savetnika odbrane na današnjem suđenju u Višem sudu u Beogradu navela je da je saobraćajna nesreća, koju je okrivljeni imao sa 20 godina imala uticaja na to da postane zavisnik.

Ona je kazala da je konzumiranje narkotika bio jedan od izlaza za njega i da je zavisnost, koju je razvio uticala na sve aspekte njegovog života.

Sud je odbio više pitanja savetnika, jer su teoretska, a ne konkretna. Zbog obaveze sudije pretres je prekinut i nastaviće se početkom oktobra daljim ispitivanjem psihijatra i psihologa, koje su radile psihijatrijsko - psihološko veštačenje Dabetića.