IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI KOD PANČEVA: Policija i Hitna pomoć na terenu
OSNOVNO javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je danas oko 6.00 časova na deonici Dolovo-Mramorak, došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a devet je povređeno.
Prema do sada utvrđenim činjenicama M.A. (56) iz Deliblata je upravljajući kombi vozilom iz pravca Mramorka ka Dolovu, prilikom preticanja putničkog motornog vozila koje se kretalo ispred njega, usled neprilagođene brzine, stanju puta i uslovima saobraćaja, odnosno magli, izgubio kontrolu nad vozilom, sišao sa kolovoza, a potom prednjim delom vozila udario u drvo, te je nakon toga nastavio kretanje i zadnjim delom svog vozila udario u vozilo koje je prethodno preticao, usled čega je to vozilo sletelo sa kolovoza, saopšteno je iz tog tužilaštva.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi jedan putnik N.N. (64) iz kombi vozila kojim je upravljao M.A. preminuo je na licu mesta, dok je vozač tog vozila zadobio teške telesne povrede opasne po život za koga je tužilaštvo naložilo zadržavanje, ali je on hospitalizovan na odeljenju neurohirurgije u Beogradu, dok su ostalih sedam putnika iz oba vozila zadobili lake telesne povrede sa mogućnošću prekvalifikacije u teške.
Uviđaj je izvršio dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu u prisustvu policijskih službenika, koji je na licu mesta izdao sve neophodne naredbe radi utvrđivanja tačnog uzroka saobraćajne nezgode i kvalifikovanja krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.
(Tanjug)
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