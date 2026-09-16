Hapšenja i istraga

PAO DILER U NOVOM SADU: Policija zaplenila skoro četiri kilograma amfetamina i heroina - Novosađanin (46) završio iza rešetaka (FOTO)

З. У.

16. 09. 2026. u 10:52

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U NASTAVKU borbe protiv ulične prodaje narkotika koja najviše pogađa mlade, pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu, izveli su još jednu izuzetno uspešnu i važnu akciju i tom prilikom je uhapšen i zadržan A. S. (46) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ПАО ДИЛЕР У НОВОМ САДУ: Полиција запленила скоро четири килограма амфетамина и хероина - Новосађанин (46) завршио иза решетака (ФОТО)

Foto: MUP

​Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi inspektori su pronašli i zaplenili ozbiljnu količinu narkotika namenjenih uličnoj preprodaji:

  • ​Amfetamin: oko 3,6 kilograma
  • ​Marihuana: oko 100 grama
  • ​Heroin: 25 grama

Foto: MUP

Pored nelegalnih supstanci, policija je u stanu pronašla i dve digitalne vagice za precizno merenje, jedan mobilni telefon, kao i novac u iznosu od 22.500 dinara i 300 evra za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

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