PAO DILER U NOVOM SADU: Policija zaplenila skoro četiri kilograma amfetamina i heroina - Novosađanin (46) završio iza rešetaka (FOTO)

U NASTAVKU borbe protiv ulične prodaje narkotika koja najviše pogađa mlade, pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu, izveli su još jednu izuzetno uspešnu i važnu akciju i tom prilikom je uhapšen i zadržan A. S. (46) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP

​Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi inspektori su pronašli i zaplenili ozbiljnu količinu narkotika namenjenih uličnoj preprodaji:

​Amfetamin: oko 3,6 kilograma

​Marihuana: oko 100 grama

​Heroin: 25 grama

Foto: MUP

Pored nelegalnih supstanci, policija je u stanu pronašla i dve digitalne vagice za precizno merenje, jedan mobilni telefon, kao i novac u iznosu od 22.500 dinara i 300 evra za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.