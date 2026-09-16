PAO DILER U NOVOM SADU: Policija zaplenila skoro četiri kilograma amfetamina i heroina - Novosađanin (46) završio iza rešetaka (FOTO)
U NASTAVKU borbe protiv ulične prodaje narkotika koja najviše pogađa mlade, pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu, izveli su još jednu izuzetno uspešnu i važnu akciju i tom prilikom je uhapšen i zadržan A. S. (46) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi inspektori su pronašli i zaplenili ozbiljnu količinu narkotika namenjenih uličnoj preprodaji:
- Amfetamin: oko 3,6 kilograma
- Marihuana: oko 100 grama
- Heroin: 25 grama
Pored nelegalnih supstanci, policija je u stanu pronašla i dve digitalne vagice za precizno merenje, jedan mobilni telefon, kao i novac u iznosu od 22.500 dinara i 300 evra za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ODLUKA DO KRAJA SEPTEMBRA: Suđenje za ubistvo Danke Ilić uskoro u Negotinu
15. 09. 2026. u 20:30
ŠAPČANIN POKUŠAO DA PRENESE 40.000 EVRA: Evo gde je skrivao novac
15. 09. 2026. u 20:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)