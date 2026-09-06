Nesreće

DRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Pucnjava, ubadanje nožem, pad sa visine, nesreće, više povređenih

V.N.

06. 09. 2026. u 07:37

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U BEOGRADU je protekle noći Hitna pomoć intervenisala zbog upucavanja oko 22.30 časova u Makenzijevoj ulici, dok je u Ulici kraljice Natalije jedna osoba pala sa visine, a u tri sata jutros na Zelenom vencu jedna osoba je ubodena nožem ispred pekare, rečeno je u toj službi.

ДРАМАТИЧНА НОЋ У БЕОГРАДУ: Пуцњава, убадање ножем, пад са висине, несреће, више повређених

Foto: I. Marinković

Sinoć oko 22 časa oboren je jedan motociklista, koji je tom prilikom doživeo teške telesne traume, a u Ulici Gavrila Principa jedan muškarac zadobio je opekotine.

Sinoć je, takođe, jedna osoba povređena u sudaru putničkog automobila i autobusa u Ulici Slavka Rodića u beogradskom naselju Rakovica.

Povređen je muškarac, koji je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Služba Hitne pomoći je tokom noći u Beogradu primila je ukupno 110 poziva, uz 32 intervencije na javnom mestu.

Kako je rečeno Tanjugu iz Službe, intervencije su se najčešće odnosile na probleme sa prekomernim unošenjem alkohola.

Osim toga, za pomoć ove službe tokom noći najčešće se su javljali srčani bolesnici.

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