VUČIĆ NAJAVIO VIŠE ŽENA U NOVOJ VLADI! Predsednik otkrio: Biće ih više od 40 odsto

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je Zapadnobački okrug.

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Predsednik je upitan da li će u predstojećoj Vladi biti više žena.

- Mi smo uvek imali više od tih 40 posto u Skupštini žena. Ne volim to po ključu da radim, da mora da bude iz ovog grada ili iz onog. Mora da bude muškarac ili mora da bude žena. Da li će biti značajan broj žena, kad kažem u Vladi, mislim u širem sistemu, da svakako i to preko 40 posto - naglasio je predsednik.