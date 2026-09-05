MUŠKARAC ZLOSTAVLJAN NA SALAŠU U MAČVANSKOM PRNJAVORU: Policija odmah reagovala

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su P. Ž. (34) zbog sumnje da je izvršio više teških krivičnih dela, uključujući protivpravno lišenje slobode, zlostavljanje, prinudu i polno uznemiravanje.

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Kako se saznaje, jezivi incident odigrao se 17. avgusta ove godine. Sumnja se da je P. Ž. na silu ubacio oštećenog N. J. (34) u automobil, a potom ga protivno njegovoj volji odvezao na jedan salaš u mestu Mačvanski Prnjavor.

Ceo događaj mobilnim telefonom snimao je drugi muškarac koji je još u bekstvu i policija intenzivno traga za njim zbog sumnje da je pomagao u izvršenju krivičnih dela.

P. Ž. je osumnjičen da je izvršio krivična dela protivpravno lišenje slobode, prinuda, polno uznemiravanje, zlostavljanje i mučenje, kao i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Naime, policija je pretresom kuće u kojoj živi pronašla municiju za automatsko oružje.

Na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu P. Ž. je izneo svoju odbranu.

Tužilac je predložio određivanje pritvora zbog uticaja na oštećenog, svedoke i drugog osumnjičenog, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenu ponovio krivično delo.

(Kurir)