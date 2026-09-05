MUŠKARAC ZLOSTAVLJAN NA SALAŠU U MAČVANSKOM PRNJAVORU: Policija odmah reagovala
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su P. Ž. (34) zbog sumnje da je izvršio više teških krivičnih dela, uključujući protivpravno lišenje slobode, zlostavljanje, prinudu i polno uznemiravanje.
Kako se saznaje, jezivi incident odigrao se 17. avgusta ove godine. Sumnja se da je P. Ž. na silu ubacio oštećenog N. J. (34) u automobil, a potom ga protivno njegovoj volji odvezao na jedan salaš u mestu Mačvanski Prnjavor.
Ceo događaj mobilnim telefonom snimao je drugi muškarac koji je još u bekstvu i policija intenzivno traga za njim zbog sumnje da je pomagao u izvršenju krivičnih dela.
P. Ž. je osumnjičen da je izvršio krivična dela protivpravno lišenje slobode, prinuda, polno uznemiravanje, zlostavljanje i mučenje, kao i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Naime, policija je pretresom kuće u kojoj živi pronašla municiju za automatsko oružje.
Na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu P. Ž. je izneo svoju odbranu.
Tužilac je predložio određivanje pritvora zbog uticaja na oštećenog, svedoke i drugog osumnjičenog, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenu ponovio krivično delo.
(Kurir)
Preporučujemo
VOZILO SLETELO S PUTA, MLADIĆ POGINUO NA LICU MESTA: Strašna nesreća u Rabrovcu
05. 09. 2026. u 08:48
MIHAILA SUD ŠALjE NA LEČENjE: Odluka o Čačaninu (42) optuženom za ubistvo roditelja 2025.
04. 09. 2026. u 19:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)